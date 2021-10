La reine a annulé à contrecœur son voyage en Irlande du Nord sur ordre d’un médecin

20 octobre 2021 / Publié par : Emily

LA REINE a 95 ans, continue 96. Salope monte là-haut. La semaine dernière, la nouvelle a éclaté que son médecin lui avait fait arrêter son martini nocturne. Elle a également été vue dehors et utilisant une canne pour l’aider à marcher. Puis hier, après une série d’apparitions publiques, le palais de Buckingham a annoncé que la reine annulait une visite de deux jours en Irlande du Nord qui devait commencer aujourd’hui. Apparemment, les médecins pensaient que la reine devrait se reposer, et elle « a accepté à contrecœur un avis médical ». À contrecœur, mon cul! Maintenant, elle peut sauter dans cet immense lit à baldaquin et regarder Squid Game et la dernière saison de You! Les ordres du docteur…

Voici la déclaration du Palace sur l’annulation du voyage de la reine, qui devait marquer le 100e anniversaire de l’Irlande du Nord, via Vanity Fair :

«La reine a accepté à contrecœur l’avis médical de se reposer pendant les prochains jours. Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain. La reine adresse ses vœux les plus chaleureux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Il n’y a pas d’explication officielle sur les raisons pour lesquelles la reine a besoin de repos, mais la BBC et People ont confirmé que ce n’était pas lié à COVID.

Expert royal Joe Petit a déclaré au Evening Standard que l’annulation pourrait avoir quelque chose à voir avec son récent emploi du temps chargé. Mardi soir, Queenie est allée à une réception au château de Windsor avec Prince William et prince Charles. Ces dernières semaines, elle s’est rendue à Cardiff, a ouvert le relais pour les Jeux du Commonwealth et a assisté à un service du centenaire de la Royal British Legion à l’abbaye de Westminster :

« Je pense que lorsque vous atteignez l’âge de 95 ans et que vous avez un rôle comme celui de la reine, les annulations de dernière minute sont inévitables », a déclaré Little, rédacteur en chef du magazine Majesty. « Mentalement, la reine est toujours aussi affûtée et quand elle fait des discours, elle parle bien. Mais vous remarquez que le corps l’est peut-être un peu moins. Il a ajouté que les observateurs royaux peuvent s’attendre à voir son rôle dans le jubilé de platine de l’été prochain réduit par rapport au jubilé de diamant de 2012.

Avant son mois d’octobre chargé, la reine a passé quelques mois au domaine de Balmoral dans les Highlands. Et cela n’a pas pu être une vacance glaciale ; Prince André s’est enfui au château de Mumsy début septembre pour éviter d’être poursuivi en justice pour agression sexuelle. La reine a probablement passé tout le mois perchée devant la porte de sa chambre, déguisée en armure inanimée, protégeant son fils contre les serveurs de processus. Pouah, le pauvre chéri a besoin de vraies vacances ! Quelqu’un l’envoie dans un forfait tout compris à Cancun !

Photo : Wenn.com