La reine a élaboré un stratagème intelligent pour séparer William et Harry après les tensions de l’interview d’Oprah | Royale | Nouvelles

Funérailles du prince Philip : la famille royale suit le cercueil en procession

Les téléspectateurs du monde entier ont regardé la sombre cérémonie d’adieu du duc d’Édimbourg en avril – et tous les yeux étaient rivés sur les princes autrefois célèbres. Avant les funérailles, le palais a déclaré que William, 39 ans, et Harry, 36 ans, ne marcheraient pas côte à côte derrière le cercueil du prince Philip lors de la procession vers la chapelle.

Au lieu de cela, les deux frères seraient séparés par leur cousin Peter Phillips, le fils unique de la princesse Anne et du petit-fils aîné de la reine et de Philip.

Les funérailles ont eu lieu un mois seulement après que Harry et Meghan, 39 ans, aient choqué le public mondial en affirmant dans leur interview avec Oprah qu’un royal anonyme avait fait des commentaires racistes sur la couleur de la peau d’Archie.

Écrivant dans le Times, l’historien et biographe royal Robert Lacey a déclaré que le duc de Cambridge et le monarque, 95 ans, étaient à l’origine du plan de séparation des frères royaux.

Il a déclaré: “Quand il s’agissait des funérailles le week-end suivant, William et sa grand-mère ont déterminé ensemble comment, dans les circonstances actuelles, il ne pouvait pas marcher en harmonie avec Harry derrière le cercueil de son grand-père de la manière qu’il aurait pu faire dans le passé.

La reine et William ont travaillé sur un plan pour séparer les princes lors des funérailles, a déclaré Robert Lacey (Image: GETTY)

Les funérailles ont eu lieu un mois après l’interview explosive de Harry (Image: GETTY)

“Le dispositif consistant à recruter le cousin Peter Phillips, le fils costaud de la princesse Anne, pour servir de tampon diplomatique entre les deux frères avait déjà été déployé – deux ans plus tôt lors du service du dimanche de Pâques à Windsor en avril 2019, après que William et Harry aient été rendus publics avec la nouvelle qu’ils se séparaient de leurs foyers combinés.”

Le service du duc à la chapelle St George du château de Windsor ne ressemblait à aucun autre enterrement royal.

La reine était sévèrement limitée dans le nombre de personnes qu’elle pouvait inviter en raison de la réglementation de Covid.

Boris Johnson a décidé de céder son siège à un membre de la famille proche de Philip.

La reine photographiée aux funérailles de son mari (Image: GETTY)

Tous les préposés devaient porter des masques et respecter les règles de distanciation sociale.

Après la cérémonie, Harry a été photographié en train de discuter avec le duc et la duchesse de Cambridge.

Cela faisait plus d’un an qu’il ne les avait pas vus en personne et les tensions étaient vives après son interview explosive avec Oprah.

Alors que certains fans royaux ont vu la conversation entre Harry, William et Kate comme une preuve que les tensions commençaient à se détendre, des sources ont affirmé qu’il y avait toujours de la colère envers le duc de Sussex à propos de ses actions.

Peter Phillips a marché entre Harry et William aux funérailles (Image: GETTY)

Les frères marchent derrière le cercueil (Image : GETTY)

Dans un extrait de la version mise à jour de son livre, Battle of the Brothers, M. Lacey a déclaré que “la colère familiale était profonde”.

Il poursuit : “Ce n’est pas par hasard que ni Anne ni Sophie n’ont échangé une parole publique avec Harry au cours de l’après-midi.

“Les gens se sont sentis exaspérés par ce qu’ils considéraient comme la cruauté calculée et ciblée de l’interview télévisée et par l’hypocrisie de Meghan – racontant si clairement à Oprah comment elle avait téléphoné au

Queen pour montrer son inquiétude au sujet de l’état de Philip sans même considérer, apparemment, l’impact que leur catalogue télévisé de griefs pourrait avoir sur le moral et la santé de l’invalide. »

L’interview d’Oprah a été diffusée pendant que Philip était à l’hôpital.

Royals sur les réseaux sociaux (Image: EXPRESS)

Harry discute avec Kate et William à l’extérieur de la chapelle (Image: GETTY)

De nombreux fans royaux ont critiqué la décision des Sussex de poursuivre l’interview télévisée alors que le patriarche de la famille royale était à bout de souffle.

Harry devrait se rendre au Royaume-Uni la semaine prochaine avant un événement du 1er juillet au palais de Kensington.

Le duc apparaîtra aux côtés de William alors qu’ils dévoilent ensemble une statue en l’honneur de leur défunte mère, la princesse Diana, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Meghan, Archie et bébé Lilibet ne le rejoindront pas pendant le voyage, suggèrent des rapports.

Harry et William se réuniront le 1er juillet (Image: GETTY)

Une source a déclaré au Sun que William et Harry prononceraient des discours séparés lors de la cérémonie d’inauguration.

Un initié royal a déclaré: “Ils remueront tous les deux ciel et terre pour être là. Ils ont commandé la statue ensemble. C’est très important pour eux.

“Il y a, bien sûr, de l’espoir que le souvenir de Diana puisse réparer leur relation, mais cela semble loin pour le moment.

“Les frères seront physiquement ensemble pour la cérémonie mais veulent faire leurs propres adresses personnelles.”