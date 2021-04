Alexander Armstrong a révélé l’anecdote amusante dans sa prochaine série, La reine et ses cousins (Photo: Collection Hulton Royals / Photothèque Tim Graham)

La reine écrivait des lettres hilarantes se faisant passer pour son corgis, a révélé un nouveau documentaire.

Le présentateur et comédien Alexander Armstrong a révélé l’anecdote amusante sur le monarque dans sa prochaine série, La reine et ses cousins, pour marquer son 95e anniversaire.

Il a déclaré avoir trouvé les notes manuscrites encadrées dans les toilettes en bas de l’un des anciens membres du personnel royal de la reine.

Elle avait des notes manuscrites, prétendant être son corgis, à son Jack Russell.

M. Armstrong a déclaré qu’ils étaient « hilarants » et illustraient parfaitement le « sens de l’humour méchant » de la reine.

« Il écrirait ces lettres de leur Jack Russell aux corgis et la reine les répondait », a-t-il déclaré dans le documentaire.

Et ils ont mis cette série de lettres en place, et elles sont si drôles. J’aimerais pouvoir m’en souvenir.

« Je me souviens avoir tenu mon ventre, hurlé de rire parce qu’ils sont terriblement drôles. »

La reine Elizabeth II photographiée avec l’un de ses corgis à Sandringham en 1970 (Photo: Collection Hulton Royals)



Le corgis de la reine mère photographié à Clarence House (Photo: Tim Graham Photo Library)

Il les avait repérés par hasard en rendant visite à feu Sir Blair Stewart-Wilson, auparavant écuyer de la reine, dont la fille Belinda était mariée à l’ancien partenaire de comédie de M. Armstrong, Ben Miller.

M. Armstrong a parcouru le pays pour rencontrer certains des nombreux cousins ​​de la reine pour la série.

Ils ont raconté ce que c’était que de sortir devant la foule sur le balcon du palais de Buckingham, et comment tout le monde se souvenait que « la reine est la reine » – même en privé.

Il a parlé à la princesse russe Olga Romanoff, dont le grand-oncle était le tsar Nicolas II et dont la grand-mère a été sauvée de la Crimée alors qu’elle était tuée par des révolutionnaires communistes.

Elle a dit qu’elle aurait fait une « mauvaise princesse impériale » et est soulagée d’être libérée des limites de la vie royale.

« Quand mon père était veuf, il a épousé ma mère sans demander la permission de la reine à l’époque, qui était la reine mère », a-t-elle déclaré, tout en montrant à M. Armstrong sa maison, Provender House dans le Kent, qu’elle loue pour des événements. .

« Je crois que cela a énervé la reine mère et donc ses invitations au palais et tout cela s’est tarie. »

Mais elle figurait toujours sur une liste de prétendants potentiels pour le prince Charles, rédigée par le magazine de la société Queen, aujourd’hui disparu.

« La reine avait l’habitude d’emmener Charles et Anne prendre le thé avec ma grand-mère et ils avaient apparemment de belles manières et j’avais des manières terribles », a-t-elle ajouté.

La reine et ses cousins ​​seront diffusés sur ITV à partir du jeudi 15 avril à 21 h.

