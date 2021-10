La reine a envoyé une note à la cuisine après avoir trouvé une limace morte –  » J’ai trouvé ça dans la salade  » | Royale | Nouvelles

Selon Charles Oliver, son ancien serviteur royal, la reine a fait une réponse intéressante après avoir trouvé une limace morte dans son assiette. Il a raconté l’histoire dans son livre Dîner au palais de Buckingham, dans lequel il a d’abord noté que la reine et Philip avaient l’habitude de dîner avec des blocs-notes avec eux, pour envoyer des notes sur leur dîner à la cuisine.

Le bloc-notes a été utile lorsque la reine aurait trouvé une limace dans sa salade et renvoyé une note aux chefs royaux.

Il a déclaré: « Une fois, sur une feuille de dessus déchirée, les valets de pied ont trouvé le cadavre d’une limace. »

Le monarque avait écrit : « J’ai trouvé ça dans la salade, pourrais-tu le manger ? qui était à côté du corps de l’animal.

Selon Cosmopolitan, le chercheur britannique en culture Bryan Kozlowski a relaté l’incident dans son livre Long Live The Queen: 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch.

Oliver a suggéré que la reine utilise le bloc-notes pour qu’elle puisse écrire des notes sur les goûts et les aversions culinaires des préférences alimentaires de ses invités, que le personnel référencera la prochaine fois qu’ils seront en compagnie de la reine.

« Ceci est dûment enregistré par la cuisine et mémorisé, si l’invité revient. »

Il a écrit: « La reine fera une note discrète pour référence future. »

La reine aime aussi le poisson au petit-déjeuner, révèle le livre Dinner at Buckingham Palace.

Un extrait racontait à quel point la reine « avait un faible pour les harengs depuis les années de guerre » lorsqu’elle et la princesse Margaret étaient au château de Windsor.

« Les harengs, dans un certain nombre de variantes simples, sont restés un favori de la reine depuis – pour le petit-déjeuner, comme salé ou un souper tard dans la nuit. »

« La reine aime aussi l’aiglefin fumé comme plat de petit-déjeuner », lit-on dans un autre extrait de journal.