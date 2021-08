La reine a fait passer la monarchie avant le prince Harry et Meghan Markle

La reine fait toujours, toujours passer le travail en premier. Quiconque possède un niveau de connaissances de base sur la famille royale sait que le drame familial ne peut pas dissuader la reine Elizabeth II de donner la priorité à la monarchie, et la sortie royale du prince Harry et de Meghan Markle ~ dramz ~ n’a pas fait exception.

L’auteur royal Matthew Dennison décrit la réaction en coulisses de la reine à la décision de Harry et Meghan de se retirer de la vie royale (et de traverser l’étang jusqu’en Californie) dans son nouveau livre La reine. Dans un premier extrait du livre (qui devrait sortir le 1er septembre) publié par Us Weekly, Dennison a déclaré “Elizabeth a été blessée et déçue” par la décision des Sussex, mais elle n’a pas laissé cela affecter sa monarchie d’abord mentalité.

“La déclaration officielle d’Elizabeth exprimait une finalité affectueuse: ‘C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permet de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.’ C’était une tentative de réaffirmer le contrôle dans l’intérêt de la limitation des dommages, et un début décisif mais sombre pour une nouvelle décennie », écrit Dennison. “Elizabeth n’avait jamais été une femme sentimentale; elle avait agi de la seule manière qu’elle comprenait.”

Dennison a également inclus un peu de contexte (vous savez, pour tous les lecteurs royaux qui n’ont pas vu la première saison de The Crown) et a expliqué pourquoi la reine a forcé Harry et Meghan à rompre complètement avec les devoirs royaux au lieu de les laisser continuer à quelques engagements.

“Comme tout au long d’une vie au cours de laquelle elle avait toujours honoré la conviction de son père que” la plus haute des distinctions est le service des autres “, elle avait placé la monarchie en premier, sauvegardant sa mission de service et de devoir qui ne pourrait jamais, elle en était certaine, être une vocation à temps partiel », écrit-il dans l’extrait.

Bien sûr, cela devrait aller de soi (mais peut-être pas, alors nous le disons explicitement) que “donner la priorité à la monarchie” et “toujours aimer et soutenir Harry et Meghan” ne s’excluent pas mutuellement, et la reine a a fait clairement comprendre que ce dernier est bien le cas à plusieurs reprises depuis la sortie royale.

