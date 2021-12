La reine a interdit le jeu de société de la famille royale après l’éclatement d’une rangée « vicieuse » | Royale | Des nouvelles

Les Royals « auraient pu faire plus » pour arrêter le Megxit

Sa Majesté a organisé le déjeuner de plus de 20 membres de sa famille le jour de Noël. Parmi les invités figuraient le prince Charles et Camilla, le prince Edward et son épouse Sophie, ainsi que leurs deux enfants Lady Louise et James, le vicomte Severn. La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi étaient présents avec leur fille de trois mois, Sienna.

Ils ont été rejoints par Eugénie, son mari Jack Brooksbank et son fils August, 10 mois.

Le prince Andrew les a rejoints au château de Windsor, mais Sarah Ferguson a passé son premier Noël en tant que grand-mère seule.

La duchesse d’York a passé Noël en dehors de ses filles et du reste de la famille royale depuis son divorce d’avec Andrew il y a 25 ans.

Des sources ont déclaré au Daily Express que Fergie était restée dans les résidences du Royal Lodge qu’elle partageait avec son ex-mari, tandis que le reste de la famille a célébré trois miles à Windsor.

La reine a interdit un jeu de société festif traditionnel après des disputes «vicieuses». (Image : GETTY)

Le prince Charles et Camilla vont à l’église le jour de Noël. (Image : GETTY)

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, sont également restés à l’écart ce Noël. Au lieu de cela, ils ont passé la journée avec leurs enfants et la famille Middleton à Anmer Hall.

Andrew a laissé échapper l’un des secrets de Noël de la famille royale en 2008, alors qu’il se rendait au siège de la Leeds Building Society, récemment rénové, à Albion Street.

Le duc d’York s’est vu remettre le jeu de société Monopoly pour marquer la visite, mais a poliment décliné.

Il a révélé: « Nous ne sommes pas autorisés à jouer au Monopoly à la maison. »

Sarah Ferguson a passé son premier Noël en tant que grand-mère seule au Royal Lodge. (Image : GETTY)

Le Telegraph a rapporté à l’époque qu’Andrew avait déclaré que le jeu avait provoqué des disputes au sein de la famille et avait été interdit car il « devenait trop vicieux ».

Bien que la famille royale ne puisse pas passer et collecter 200 £ comme de nombreuses familles britanniques le jour de Noël, elle suit toujours une foule d’autres traditions.

Les cadeaux de Noël sont un point central de la tradition royale.

Conformément à l’héritage allemand de la famille royale, les cadeaux sont ouverts à 18 heures la veille de Noël.

Le cadeau de la princesse Anne pour Charles a été un régal. (Image : GETTY)

Tout au long de la journée, les membres de la famille royale se rendent au Red Drawing Room de Sandringham pour placer des cadeaux sur une table.

Le défunt prince Philip coordonnait la tradition intégrale, selon l’auteur royal Brian Hoey.

S’exprimant en 2014, il a déclaré: « Au cours de l’après-midi, ils se faufilent tous dans le salon et placent secrètement leurs cadeaux sur la table.

« La règle est que personne ne peut ouvrir son colis sans l’autorisation du prince Philip qui supervise la procédure. »

La princesse Diana n’a pas été informée de la tradition des cadeaux de Noël de la famille royale. (Image : GETTY)

Les membres de la famille royale s’offrent traditionnellement des cadeaux bon marché et amusants.

Le prince Harry était connu pour avoir tout mis en œuvre avec ses cadeaux pour la reine les années précédentes. Il a acheté une fois à Sa Majesté un bonnet de douche arborant le slogan « Ain’t Life a B **** » en 2013, qu’elle aurait trouvé très drôle.

Une autre année, il aurait offert à sa grand-mère un jouet chantant Big Mouth Billy Bass.

Cependant, tous les membres de l’entreprise n’ont pas adhéré à la tradition.

Personne n’a parlé à la princesse Diana de la coutume avant son premier Noël avec la famille royale en 1981.

M. Hoey a expliqué: « La règle inflexible est que tout le monde doit ouvrir ses cadeaux devant toute la fête et quand ils ont vu pour la première fois les offres de Diana, tout le monde – sauf elle – pensé que c’était hilarant.

Ayant acheté à la princesse Anne un pull en cachemire, elle a reçu en retour un porte-rouleau de papier toilette.

Diana a cependant suivi la tradition l’année suivante et a acheté à Fergie un tapis de bain à imprimé léopard.

Parmi les autres cadeaux comiques, citons le siège de toilette en cuir que Charles a reçu de sa sœur cadette Anne et le kit «Grow Your Own Girlfriend» que Kate a acheté une fois à Harry.