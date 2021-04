La reine a laissé une “ note manuscrite privée ” sur le cercueil ⋆ .

On pense qu’elle l’a signé de “ Lilibet ” – le surnom du duc pour la reine

La reine Elizabeth a laissé une note manuscrite pour le prince Philip sur son cercueil alors qu’elle faisait ses adieux à son mari de 73 ans.

La carte était placée à côté d’une couronne comprenant des lys blancs, de petites roses blanches et du freesia blanc, choisi à la main par le monarque.

Seul un aperçu de celui-ci peut être vu sur les photos des funérailles de samedi.

Il semble indiquer «In Loving Memory» sur le devant avec un cachet royal officiel.

Le palais de Buckingham a refusé de partager son contenu, affirmant que la note était “ privée ”.

Certains rapports suggèrent que la reine l’a signé avec “ Lilibet ” – un surnom qu’elle a reçu lorsqu’elle était enfant.

Une note laissée sur le cercueil de Philip par la reine



La reine et le prince Philip se sont mariés pendant 73 ans (Photo: .)

On pense que Philip est la dernière personne à avoir appelé par son surnom d’enfance.

La reine a été obligée de pleurer seule loin de sa famille dans la chapelle St George aujourd’hui en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

La monarque avait l’air affligée de chagrin alors qu’elle gardait la tête baissée pendant la cérémonie.

Selon l’expert en langage corporel Judi James, Sa Majesté, 94 ans, avait un “ besoin évident de soutien ” alors que son mari bien-aimé était inhumé.

James nota le moment où la reine “ fit une pause pour se rassurer ” avant d’entrer dans la chapelle.

La reine Elizabeth II a été contrainte de s’asseoir seule en raison des restrictions de Covid (Photo :: PA)

Elle a déclaré à Mail Online: “ Il y a eu un moment où elle s’est arrêtée et s’est retournée avant d’entrer dans la chapelle et cela avait l’air terriblement émouvant, presque comme si elle ne pouvait pas affronter d’entrer seule. Elle s’est retournée pour ce qui semblait être une assurance que sa fête était derrière elle.

La monarque était arrivée au service dans la Bentley royale avec sa dame d’honneur Lady Susan Hussey, 81 ans.

Lady Susan était là en tant que membre de la famille qui travaillait et non parmi les 30 invités, elle ne pouvait donc pas s’asseoir avec la reine pendant le service.

Avant le début des funérailles, la reine a fait une pause pour réfléchir pendant un moment avec le cercueil de son mari.

On dit qu’elle a passé la majeure partie de la semaine passée seule à pleurer son autre moitié.

Les porteurs transportent le cercueil du prince Philip dans la chapelle St George (Photo: .)

Plusieurs membres de la famille royale ont promis de se mobiliser et de soutenir la monarque alors qu’elle lutte contre la perte de l’homme avec lequel elle était mariée depuis plus de sept décennies.

Mais tout en étant reconnaissante du soutien, la reine est déterminée à continuer.

Une source royale a déclaré à People: “ Sa famille se mobilisera et sera à ses côtés, mais elle continuera. Elle comprend qu’elle a un travail à faire, et[Philip] aurait voulu qu’elle craque. Elle l’a fait lorsqu’il s’est retiré de la vie publique.

“ Elle n’abdiquera jamais à cause du devoir et de l’honneur et le service public est si profond en elle, comme c’était le cas pour lui ”, a ajouté un autre initié.

