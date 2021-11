LA REINE a raté la cérémonie du jour du Souvenir d’aujourd’hui parce qu’elle s’est fait mal au dos

LA REINE a fait sa dernière apparition publique le 19 octobre, et depuis lors, elle est la plupart du temps mise à l’écart, confrontée à des problèmes de santé. Elle était censée assister à la cérémonie du jour du Souvenir à Londres, mais à la dernière minute, le palais de Buckingham a annoncé qu’elle s’était foulée le dos et qu’elle devait tirer sa révérence. LA REINE, qui a 95 ans, a déjà fait face à la douleur désagréable dans le cou qui est Prince André (« Il ne voulait pas dire ça, mon enfant en or bien-aimé. » – LA REINE à Andrew, probablement) et maintenant elle doit faire face à un mal de dos.

Le mois dernier, THE QUEEN était censée se rendre en Irlande du Nord pour plusieurs événements, mais elle a accepté « à contrecœur » d’annuler son voyage après que ses médecins lui ont dit de se calmer. LA REINE, qui a également été interdite d’alcool par ses médecins, a ensuite passé une nuit à l’hôpital King Edward VII pour des « enquêtes préliminaires ». Et à la fin du mois dernier, le palais a annoncé que ses médecins lui avaient ordonné de se reposer pendant deux semaines. Mais le palais a dit qu’elle ferait quelques travaux légers à son bureau et ferait quelques apparitions virtuellement (comme au sommet sur le climat COP26 à Glasgow). Jeudi, le palais a annoncé que LA REINE serait au service du dimanche du Souvenir d’aujourd’hui, mais d’ici là, elle s’est foulée le dos. Buckingham Palace a publié cette courte déclaration, via People :

« La reine, s’étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du Souvenir d’aujourd’hui au cénotaphe. Sa Majesté est déçue de manquer le service.

Le service du dimanche du souvenir est une cérémonie qui marque la fin de la Première Guerre mondiale et rend hommage à ceux qui sont morts en combattant pour leur pays. Des couronnes sont déposées pour commémorer ceux qui sont morts à la guerre et dans d’autres conflits. Une source dit à People que le service du dimanche de Remberbance est très important pour LA REINE et qu’elle est donc déçue de ne pas pouvoir être là, mais comme elle a des problèmes de dos, il lui aurait été impossible de faire le trajet en voiture depuis Windsor. à Londres et rester sur un balcon pendant trente minutes. Le duc de Kent a pris sa place sur le balcon à la place. prince Charles, Duchesse Camille, Prince William, et Duchesse Kate étaient aussi là aujourd’hui. Comme il le fait depuis 2017, Charles, 73 ans, a déposé la première couronne au nom de LA REINE.

La place de la reine sur le balcon au-dessus du cénotaphe a été prise par son cousin, le duc de Kent, qui était accompagné d’une autre cousine de Sa Majesté, la princesse Alexandra. Sur un balcon voisin se tenait Kate Middleton qui était flanquée à sa droite de Camilla, duchesse de Cornouailles et Sophie, comtesse de Wessex, à sa gauche alors que des hommages étaient rendus à ceux qui avaient été perdus dans les deux guerres mondiales et les conflits depuis.

Mis à part les problèmes de santé de LA REINE, c’est une bonne chose qu’elle ait sauté l’événement d’aujourd’hui et qu’elle ait plutôt passé sa journée à se faire masser le dos par ses chiots Corgi. Parce que comme toutes les revues littéraires sérieuses l’ont déjà signalé, la duchesse Camilla ne peut s’empêcher de parler du pet que Joe Biden aurait lâché lors du sommet sur le climat COP26 et elle en a donc probablement parlé aujourd’hui aussi. « C’est quoi l’obsession de Cammy pour les pets ? » C’est probablement ce qu’un chat royal a dit avant qu’un autre ne réponde: « Eh bien, elle en a épousé un. »

Voici les photos de la cérémonie du jour du Souvenir d’aujourd’hui :

