Un expert royal a déclaré que la reine aurait été « très prudente » en prenant la décision d’annuler son voyage à Glasgow pour le sommet de la COP26, en raison de sa réticence à attirer l’attention sur les conversations entre les dirigeants mondiaux. Ian Lloyd a déclaré à Express.co.uk que Sa Majesté croyait en la « valeur de cette conférence » et aurait réalisé que si elle y avait assisté et était tombée malade, elle « serait l’histoire » et détournerait l’attention des débats en cours sur la crise climatique.

M. Lloyd, photographe et biographe royal, a déclaré à Express.co.uk: « Cela a été fait sur les conseils des médecins et la décision finale serait prise par la reine elle-même.

« C’est une personne très pratique et pragmatique et je pense qu’elle se rendrait compte que si elle y assistait et que, pour une raison quelconque, elle ne se sentait pas très bien et devait interrompre la visite ou peut-être ne pas la poursuivre à la dernière minute, ce serait le l’histoire et cela pourrait éclipser les débats.

« C’est quelque chose qu’elle ne voudrait certainement pas parce que je pense qu’elle et le prince Charles et le prince William croient beaucoup à la valeur de cette conférence et je pense qu’elle sera dégoûtée de ne pas pouvoir être présente.

« Je pense qu’en même temps, elle fait très attention à suivre les bons conseils. »

LIRE LA SUITE: C’est le tonique ! La reine retrouve la santé en regardant ses émissions de télévision préférées

La monarque de 95 ans a annoncé le 25 octobre qu’elle avait « à regret » décidé d’annuler son voyage, suite aux conseils de son équipe médicale.

Sa Majesté devait se rendre à Glasgow pour l’ouverture de la COP26 et devait organiser une réception diplomatique dans la soirée du 1er novembre.

Des représentants de 197 pays devraient arriver en Écosse pour le sommet de deux semaines, avec 120 dirigeants mondiaux attendus pour les premiers jours.

Les discussions tourneront autour de la réponse mondiale au changement climatique, les pays négociant divers accords pour maintenir la température mondiale à « bien en dessous » de 2 °C et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Interrogé sur l’état de la reine, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: « J’ai parlé à Sa Majesté, comme je le fais chaque semaine, cette semaine et elle est en très bonne forme.

« Elle doit juste suivre les conseils de ses médecins et se reposer et je pense que c’est la chose importante. Tout le pays lui souhaite bonne chance. »

Sa Majesté est tombée malade le 20 octobre et a été contrainte d’annuler sa tournée de deux jours en Irlande du Nord. Il a par la suite été révélé qu’elle avait passé la nuit à l’hôpital King Edward VII de Marylebone pour subir des « enquêtes préliminaires ».

Il a été clairement indiqué que sa maladie n’est pas liée à Covid et elle a maintenant annulé les deux prochaines semaines d’engagements pour prendre le temps de se reposer au château de Windsor.

Cependant, le Palais a déclaré qu’il était sa « ferme intention » d’assister au service du souvenir le 14 novembre au cénotaphe.