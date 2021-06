La reine “a très hâte de voir Harry et Meghan” pour le jubilé, selon une source | Royale | Nouvelles

in

Une source familière avec les plans du Jubilé a déclaré au Mail que Harry et Meghan prévoyaient d’assister à Trooping the Color en juin prochain.

Cependant, la source ne sait pas si le couple rejoindra le monarque sur le balcon royal du palais de Buckingham.

La source a déclaré: “Le duc et la duchesse de Sussex ont été invités et je suis sûr que la reine a très hâte de les voir là-bas.

“Le moment du balcon sera décidé beaucoup plus près du temps, mais il y a une limite au nombre de membres de la famille qui devraient y figurer, et j’aurais pensé que les Royals travaillant qui contribuent à la famille seraient plus haut sur la liste que les Sussex.”

Les experts suggèrent que le duc et la duchesse de Sussex cherchent à combler les fossés après que le couple a déclenché une série d’attaques publiques contre le cabinet.

Plus tôt ce mois-ci, le couple a fait des vagues lorsqu’ils ont annoncé que leur fille s’appelait Lilibet dans un clin d’œil touchant à la reine.

La commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré à ET que le deuxième enfant du couple pourrait être un guérisseur de failles.

Elle a déclaré : « Je pense que tout le monde espère que ce petit bébé va être un guérisseur de failles.

L’événement de célébration de l’année prochaine marque une étape spéciale dans l’histoire britannique, car la reine deviendra le premier monarque à célébrer un jubilé de platine.

La monarque britannique a accédé au trône le 6 février 1952 alors qu’elle n’avait que 25 ans.

L’événement sera célébré avec un jour férié prolongé, du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin.

Buckingham Palace a déclaré que, parallèlement à Trooping the colour, les balises Platinum Jubilee seraient allumées dans tout le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l’île de Man et les territoires britanniques d’outre-mer.