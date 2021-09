La reine annonce un engagement conjoint avec Charles pour marquer une cause très chère au cœur du monarque | Royale | Nouvelles

in

La reine sera rejointe au domaine de Balmoral par son fils et héritier le prince Charles la semaine prochaine pour marquer le début de la saison de plantation, coïncidant avec le lancement officiel du Queen’s Green Canopy (QGC). Cette initiative nationale, annoncée en mai, invite les gens à “planter un arbre pour le Jubilé” à partir du mois prochain et tout au long de l’année prochaine.

L’objectif du QGC est de créer un héritage durable à travers un réseau d’arbres plantés au nom du souverain en hommage à la reine aux records, célébrant en 2022 ses 70 ans sur le trône.

Le prince Charles est le parrain de cette initiative.

Le jour des fiançailles, la mère et le fils se réuniront avec les élèves et le personnel de l’école primaire Crathie à proximité au pavillon de cricket sur le domaine écossais de Sa Majesté.

Là, les étudiants participeront à une variété d’activités de plein air dans le cadre de leur prix QGC Junior Forester, offert par la Royal Forestry Society et la Scottish Forestry Society pour approfondir les connaissances des enfants sur les avantages des arbres et des plantes pour l’environnement.

À la fin de leur session, la reine et le prince Charles marqueront officiellement le début de l’initiative QGC en plantant un hêtre cuivré.

Ils poseront plus tard avec les écoliers pour une photo de groupe – à ajouter à la carte interactive du QGC.

Cette carte est un enregistrement numérique de la canopée verte des projets de plantation d’arbres qui se déroulent à travers le Royaume-Uni pour célébrer le prochain Jubilé.

Alors que cet arbre sera planté pour marquer le début officiel de l’initiative, la première épingle à la carte avait déjà été ajoutée plus tôt cette année, suite à l’annonce de l’initiative.

Ensuite, le prince Charles et la reine s’étaient rencontrés sur le terrain de Windsor Great Park pour planter un chêne de Verdun.

Le QGC a occupé le devant de la scène cette année au RHS Chelsea Flower Show, où son jardin phare a rendu hommage à l’initiative.

David Dodd, le concepteur du RHS Queen’s Green Canopy Garden, a déclaré à Telegraph Gardening : « Sa Majesté a planté plus de 1 500 arbres à travers le monde pendant son règne et la famille royale défend fortement l’importance des arbres comme moyen d’aider à préserver notre environnement. .

“J’ai construit de nombreux jardins à RHS Chelsea mais c’est le premier que j’ai conçu et je suis tellement passionné par le message du jardin.

“J’espère vraiment que cela encouragera tout le monde à travers le pays à s’impliquer dans la plantation d’arbres.”

Les écoles, ainsi que les groupes communautaires, les individus et les familles, sont invités par le QGC à planter des arbres entre le mois prochain et mars de l’année prochaine, afin d’optimiser les chances de survie et de floraison des arbres.

La reine n’a pas été vue en public depuis le 9 août, date à laquelle elle a été officiellement accueillie au château de Balmoral avec une cérémonie qui s’est déroulée sur son terrain.

Mais ses vacances d’été avaient commencé quelques jours plus tôt, le 23 juillet.

Pendant ses vacances d’été, la reine a reçu la visite de membres de sa famille et a eu la chance de faire une pause dans les visites royales.

Cependant, elle s’acquittait de ses devoirs quotidiens de souveraine.

