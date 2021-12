La reine annulera le bain de foule de Noël par crainte que l’événement ne devienne un super-diffuseur de Covid | Royale | Des nouvelles

Les fans de Royal devraient être déçus pour une autre année consécutive, car la tradition, qui voit généralement plusieurs centaines de personnes se rassembler devant Sandringham, devrait être annulée. Bien que les plans restent encore à déterminer, on craint que le bain de foule ne devienne un événement superpropagateur du virus, ce qui pourrait mettre en danger Sa Majesté.

Les visiteurs de la résidence royale peuvent toujours être autorisés à franchir les portes du domaine de Sandringham, mais des sources ont déclaré au Mirror, le célèbre sentier pédestre sur lequel les observateurs royaux se rassemblent pour saluer la reine et sa famille, sera verrouillé.

Le personnel a déclaré à la publication qu’ils « s’attendent pleinement » à ce que l’accès du public soit refusé le jour de Noël dans le but de protéger Sa Majesté, les membres de la famille royale et les membres du public de la menace de Covid et de la nouvelle variante à propagation rapide.

Une source a déclaré au Mirror: « Bien sûr, tout le monde aimerait que tout redevienne normal – mais la situation est tout sauf. »

Au cours des années précédentes, la tradition a vu des gens faire la queue devant Sandringham vers 2 heures du matin, certains fans arrivant même de l’étranger pour saluer la reine.

L’événement verrait normalement les fans se disputer la chance de serrer la main du monarque et de sa famille, y compris le prince Charles et Camilla et William et Kate.

Si le bain de foule était annulé cette année, cela marquerait la deuxième année consécutive que l’événement a été annulé en raison de problèmes de Covid.

Vendredi, le palais de Buckingham a insisté sur le fait que les plans de la reine pour la saison des fêtes étaient toujours en discussion.

Si tout se passe comme prévu, la reine devrait prendre l’avion de Windsor à Sandringham mercredi, mais les initiés du palais affirment que les plans sont « toujours en suspens ».

