La reine approuve le voyage du prince Charles au Moyen-Orient après que la visite des rapports pourrait être annulée | Royale | Nouvelles

Le prince Charles, 73 ans, et Camilla Parker-Bowles, 74 ans, se sont envolés pour le Moyen-Orient pour une tournée de quatre jours après avoir obtenu le feu vert de la reine Elizabeth II, 95 ans. Le duc et la duchesse de Cornouailles se rendront en Jordanie et en Égypte. en voyage pour renforcer les relations bilatérales dans la région.

Le couple devrait rencontrer le roi Abdallah II, 59 ans, et la reine Rania, 51 ans, au palais Al Husseiniya le premier jour des fiançailles.

Express.co.uk a révélé plus tôt ce mois-ci que le voyage du prince de Galles était en suspens et a déclaré qu’il pourrait être annulé si Sa Majesté était jugée trop malade pour exercer ses fonctions.

La reine s’est engagée pour la dernière fois le 19 octobre et a été forcée d’en annuler d’autres après s’être rendue à l’hôpital pour des « tests préliminaires ».

Sa Majesté s’est retirée d’une visite en Ulster pour célébrer le centenaire de l’Irlande du Nord le 20 octobre.

LIRE LA SUITE: Camilla se met à la place de la reine et assume un rôle important pendant que le monarque se repose

Elizabeth n’a manqué que six autres cérémonies du Souvenir au cours de ses 69 ans de règne.

La reine était à quatre reprises à l’étranger et était enceinte du prince Andrew et du prince Edward en 1959 et 1963.

La BBC rapporte que la reine poursuivra ses tâches légères depuis le château de Windsor.