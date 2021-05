La reine arrive à Wembley en 1978

reine rugit à travers l’Europe au printemps 1978 à l’appui de leur sixième album studio News Of The World. À leur retour à Londres, ils ont franchi une nouvelle étape. Leurs derniers rendez-vous dans la capitale avaient vu le groupe jouer deux nuits en juin 1977 à Earls Court. Mais cette fois, ils étaient prêts à faire leurs débuts à Wembley Arena.

Le 11 mai, quelques semaines après que leur hymne «We Are The Champions» soit passé au platine en Amérique, Queen a joué sa première de trois nuits consécutives sur le site, qui en était alors à sa dernière année d’être connu sous le nom d’Empire Pool.

En février de cette année-là, Queen avait eu son single le moins réussi depuis sa première apparition dans les charts britanniques en 1974. «Spread Your Wings», la composition de John Deacon de News Of The World, n’avait atteint que le numéro 34. Une version éditée de «It’s Late» du même LP est sortie en single américain et n’a géré que le n ° 74.

Mais les références du groupe en tant qu’attraction de l’arène britannique ont sûrement été scellées par les succès précédents de l’album, sur l’une des versions doubles A les plus puissantes de l’époque. «We Are The Champions» et «We Will Rock You» sont tous deux passés dans l’histoire comme des classiques du rock en fonte. Ils sont sortis sur le même 45 pouces de sept à la fin de 1977, lorsque le single est passé au numéro 2 en Grande-Bretagne. Les deux plaisirs de la foule faisaient bien sûr partie intégrante de la nouvelle set list.

Alors que leur réputation internationale atteignait de nouveaux sommets, la tournée européenne de Queen en avril 1978 se déroula en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse et en Autriche. Ils sont retournés au Royaume-Uni pour des spectacles au Stafford’s Bingley Hall les 6 et 7 mai, avant de prendre d’assaut Londres.

Tous les hits et Elvis aussi

Le quatuor est monté sur la scène de la Wembley Arena avec «We Will Rock You», lançant un set de deux heures qui comprenait des succès précédents tels que «Somebody To Love», «Killer Queen», «Good Old Fashioned Lover Boy», «Now I «m Here» et «Bohemian Rhapsody». Il proposait également des albums favoris tels que «Millionaire Waltz», «Stone Cold Crazy» et «White Man».

Le set principal s’est terminé avec le rocking “Tie Your Mother Down” avant qu’une reprise de rappel de “We Will Rock You” ne mène à “We Are The Champions” et plus encore, y compris une reprise de “Jailhouse Rock”. Champions en effet.

