La reine assise seule à l’enterrement incarnait la lutte britannique contre Covid «Elle est un acte de classe! | Royal | Nouvelles

La commentatrice australienne Kathy Lette a salué la cérémonie des funérailles du prince Philip samedi. En parlant sur 9News Australia, elle a réfléchi à l’image de la reine assise seule pendant les funérailles du prince Philp. Elle a insisté sur le fait que la reine incarnait la lutte de la Grande-Bretagne avec Covid et les sentiments de perte et de chagrin.

Elle a également félicité la reine pour sa force et a insisté sur le fait qu’elle reprendrait rapidement ses fonctions de monarque en chef.

Mme Lette a déclaré: «L’autre chose à mentionner est la raison pour laquelle ces funérailles ont tellement résonné auprès du public britannique.

«Contrairement à l’Australie qui a eu la chance de tirer le pont-levis et de se libérer de Covid, alors qu’en Grande-Bretagne, environ 127 000 personnes sont mortes.

«Nous sommes dans un état de perte, de chagrin, de deuil et de traumatisme depuis si longtemps.

À NE PAS MANQUER: William et Harry se retrouvent dans le chagrin alors qu’ils allongent leur grand-père pour se reposer

«Voir la reine assise là, traversant seule cette épreuve alors que tant de gens ont dû aller aux funérailles de Zoom, pas aux funérailles.

«La reine a en quelque sorte incarné ce que la Grande-Bretagne a traversé.

“C’est pourquoi je pense que l’ensemble du service a profondément résonné auprès du public britannique.”

Mme Lette a ensuite félicité la reine pour son dévouement au devoir malgré la période difficile.

De nombreux téléspectateurs ont regardé les funérailles sur Twitter pour exprimer leur appréciation pour l’envoi émotionnel.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «Je me sens tellement triste pour la reine.

“Compte tenu des restrictions, c’était un service admirablement mené.

«Même en ces temps, personne ne fait mieux que les Britanniques de cérémonie, j’ai déjà versé une larme.

Un autre a ajouté: «Je suis très fier de ces funérailles vraiment merveilleuses et spectaculaires.

«Je verse une larme pour Lilibet et Phil le Grec mais je suis tellement fier que cela fait partie du fait d’être britannique.

«Il représente nos valeurs et nos traditions et montre notre amour pour la reine et le pays.