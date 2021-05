La reine “blessée et en colère” alors que Harry continue de parler de la vie privée de la famille royale | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, est restée silencieuse à la suite de nombreuses attaques du prince Harry alors que l’expert royal Katie Nicholl a affirmé que les Britanniques étaient « frustrés » par le royal pour ses critiques indirectes de la famille royale. Le duc de Sussex, 36 ans, a parlé en détail de son histoire de traumatisme et d’anxiété dans “The Me You Can’t See”, sur Apple TV+. Harry a accusé la famille royale de “négligence totale” dans la série documentaire sur la santé mentale avec Oprah Winfrey.

Le duc de Sussex a admis qu’il s’était tourné vers l’alcool et la drogue alors qu’il faisait face au traumatisme de la mort de sa mère plus tard dans sa vie.

Il a déclaré qu’après avoir épousé Meghan, ses tentatives pour obtenir de l’aide de sa famille, à la suite de la pêche à la traîne en ligne qui la poussait au bord du gouffre, avaient été ignorées.

Il a déclaré: “Chaque demande, requête, avertissement, quel qu’il soit, d’arrêter se heurte à un silence total ou à une négligence totale.”

Harry a ajouté: “Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

La série intervient après qu’Harry ait semblé suggérer que son père et ses grands-parents, la reine et le duc d’Édimbourg, avaient tous échoué en tant que parents lors d’une interview en podcast diffusée plus tôt en mai.

Il a repris le thème avec Winfrey, en lui disant: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi, ‘Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi’.”

Il a ajouté: “Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout votre possible pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, que vous pouvez le faire bien pour vos enfants.”

L’homme de 36 ans a déclaré que sa famille lui avait dit de “jouer le jeu” et que la vie s’améliorerait.

Mais il s’est opposé, disant à Winfrey : “J’ai beaucoup de ma mère en moi.

“La seule façon de se libérer et de s’évader est de dire la vérité.”

Harry a dit à Winfrey qu’il “ne serait plus jamais contraint au silence” à l’avenir.

Il a déclaré qu’il n’était pas allé voir sa famille lorsque Meghan s’est sentie suicidaire parce qu’il avait honte que la situation soit devenue “aussi mauvaise” et a également soupçonné que la famille royale n’aurait pas été en mesure de l’aider.