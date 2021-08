la reine Camille ? Le prince Charles « exaspéré » par les références de la princesse Consort sur son site Web | Royale | Nouvelles

in

Le prince de Galles aurait été « exaspéré » par les références à la princesse consort sur le site Web de Clarence House, qui ont été supprimées en 2018. Charles aurait « insisté » pour que la duchesse de Cornouailles porte le titre de reine consort lorsqu’il est roi.

Un ancien courtisan a déclaré au Telegraph : « Il insistera à 100 % pour qu’elle soit reine.

“Les références à la princesse Consort ont rendu le prince furieux.”

Depuis qu’ils se sont mariés en 2005, Clarence House a maintenu que Camilla sera connue sous le nom de princesse consort lorsque Charles sera roi.

La décision a été prise en raison de la rupture du mariage de Charles avec la princesse Diana et de sa mort en 1997.

Cependant, les spéculations ont été nombreuses au fil des ans selon lesquelles Camilla pourrait devenir la reine consort.

Lorsque les références à la princesse Consort ont été supprimées de la section Foire aux questions du site Web de Charles il y a trois ans, Clarence House a déclaré que les questions étaient régulièrement mises à jour et qu’aucune n’avait été posée par le public récemment.

L’expert royal Penny Junor, qui a écrit The Duchess: The Untold Story, a déclaré que Charles voudra que Camilla soit la reine consort lorsqu’il montera sur le trône.

S’exprimant en mai, l’auteur royal a déclaré à Express.co.uk: “Je suppose que oui.

LIRE LA SUITE : La reine Camilla ? Le prince Charles repousse la princesse Consort

Mme Junor a ajouté que Camilla est une “très bonne chose” pour l’héritier du trône Charles.

Elle a déclaré: “Je pense qu’elle lui a donné une confiance qu’il n’avait jamais vraiment eue auparavant.

“Et c’est quelqu’un qui s’intéresse vraiment à lui et qui l’aime vraiment d’une manière que je ne pense pas qu’il se sente aimé par quelqu’un d’autre auparavant, à l’exception peut-être de sa grand-mère.

“C’est donc une relation très authentique.”

La romance de Charles et Camilla a duré des décennies après leur première rencontre au début des années 1970.

Camilla a épousé Andrew Parker Bowles en 1973, tandis que Charles a épousé Diana en 1981, mais les deux mariages se sont terminés par un divorce.

Charles et Camilla se sont finalement mariés en 2005 et ont célébré leur 16e anniversaire de mariage plus tôt cette année.

Express.co.uk a contacté Clarence House pour commentaires.