La reine célèbre le 100e anniversaire de Philip en plantant une rose duc d’Édimbourg .

La reine a qualifié la rose de “belle” et a déclaré que l’hommage à son défunt mari était “très gentil” (Photo: PA)

La reine a marqué de manière poignante ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip en plantant une rose du nom de son défunt mari.

Le duc d’Édimbourg nouvellement élevé a été planté dans le jardin de la terrasse est du château de Windsor en hommage permanent à Philip, où le couple a passé ses derniers mois en détention ensemble.

Offerte au monarque de 95 ans de la Royal Horticultural Society, la rose rose foncé a été officiellement nommée d’après le duc après sa mort le 9 avril.

La reine a décrit le rosier à fleurs doubles comme “adorable” et que l’hommage à son mari de 73 ans était “très gentil”.

Elle a reçu l’arbuste enveloppé dans du papier brun la semaine dernière par le bien nommé Keith Weed, président de la RHS.

En regardant l’étiquette, la reine rayonnait en voyant qu’elle présentait une petite photo de profil d’un Philip souriant portant un chapeau panama blanc.

M. Weed a déclaré à la reine: “ C’est une rose nommée Duke of Edinburgh Rose pour marquer son centenaire et c’est une rose commémorative pour toutes les choses merveilleuses qu’il a faites au cours de sa vie et pour que tout le monde se souvienne de tout ce qu’il a fait.

«Chaque rose, il y a un don qui va au Living Legacy Fund qui aidera plus d’enfants. C’est une belle fleur en soi, une fleur double.’

La rose nouvellement élevée a été nommée d’après le duc après sa mort le 9 avril (Photo: PA)



La reine rayonnait alors que le bien nommé Keith Weed lui présentait la fleur hommage (Photo: PA)



La rose du duc d’Édimbourg a été plantée dans le jardin de la terrasse est de Windsor (Photo: PA)

La reine a répondu: “C’est magnifique.”

Sa Majesté a regardé le jardinier en chef de Windsor, Philip Carter, planter l’arbuste à l’avant de la bordure de roses mixtes du jardin East Terrace – dont le duc a joué un rôle déterminant dans la refonte.

Montrant à la reine à quoi ressemblera la rose en pleine floraison, M. Weed a plaisanté: «En ce moment, avec un printemps froid et la nature un peu en retrait, ça n’a pas l’air si beau là-bas, mais c’est à ça que ça ressemble. La photo dit tout.

La reine a répondu: “Eh bien, c’est très gentil.”

Vêtue d’une robe bleue à fleurs, d’un cardigan blanc et d’un collier de perles, associée à des lunettes de soleil par temps ensoleillé de juin, la reine est apparue de bonne humeur alors que la paire riait du manque de floraison dans le jardin.

Elle a fait remarquer que le temps froid en mai signifie que “rien n’a beaucoup fleuri ici”.

Le monarque de 95 ans prendra un «moment de réflexion tranquille» aujourd’hui à l’occasion de l’anniversaire de Philip (Photo: PA)



L’étiquette de la fleur comportait une photo de Philip portant un panama blanc (Photo: PA)

Le duc d’Édimbourg Rose a été nouvellement sélectionné après la mort de Philip par Harkness Roses, qui sélectionne et cultive des roses britanniques depuis 1879.

Pour chaque rose vendue, 2,50 £ seront reversés au Duke of Edinburgh’s Award Living Legacy Fund, qui aidera un million de jeunes à participer au programme mis en place par Philip en 1956.

Il est disponible à l’achat en ligne, en pot pour 14,99 £, en pot et dans un emballage cadeau pour 18,74 £, ou dans un pack de jardiniers pour 60 £.

Le monarque prendra un “moment de réflexion tranquille” aujourd’hui alors que la famille royale préparait des expositions à Windsor et à Édimbourg pour “célébrer collectivement la vie extraordinaire du duc d’Édimbourg”.

Les initiés du palais ont déclaré que la famille royale espère que “de nombreuses personnes pourront partager sa vie et son héritage incroyables” à travers les expositions – dont certaines ont été choisies personnellement par la reine.

Une source royale a déclaré au Mirror: “ Sa Majesté prendra un moment de réflexion tranquille sur ce qui aurait été le 100e anniversaire du duc et, avec le reste de la famille royale, espère vraiment que de nombreuses personnes pourront partager son une vie et un héritage incroyables.

“C’est la façon la plus appropriée de célébrer collectivement le duc d’Édimbourg et que sa vie soit honorée de cette manière est très spéciale.”

Philip était l’époux le plus ancien du pays et a consacré des décennies de sa vie au service royal.

Il est décédé paisiblement au château de Windsor neuf semaines seulement avant son 100e anniversaire, à la suite d’une série d’hospitalisations. Ses funérailles y ont eu lieu le 17 avril.

La reine et le prince Philip ont été photographiés ensemble dans le quadrilatère de la résidence royale de Berkshire pour marquer son anniversaire l’année dernière, tandis que le couple passait l’isolement ensemble.

