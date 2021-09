La reine chagrine après s’être sentie «déchirée» entre «être grand-mère» et être le monarque | Royale | Nouvelles

Comme c’est la tradition en septembre, la reine est actuellement à Balmoral et ne manquera que son dixième Chelsea Flower Show depuis son couronnement en 1953. La dernière fois que le monarque n’a pas assisté à l’événement, qui a été reporté de sa date habituelle de mai en raison de la pandémie de coronavirus, c’était il y a 16 ans. Cela aurait été une semaine difficile pour la reine car son fils, le prince Andrew, est au centre d’un procès civil à New York.

De même, l’héritier du trône, le prince Charles, a vu le président de sa fondation caritative démissionner après qu’un régulateur écossais a déclaré qu’il enquêtait sur une nouvelle allégation de « cash for access ».

Cependant, au cours de son règne de 69 ans, le monarque a fait face à quelques semaines aussi difficiles qu’à la suite de la mort tragique de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997.

La reine a été largement critiquée pour sa décision de rester à Balmoral après avoir reçu la nouvelle plutôt que de retourner au palais de Buckingham.

Dans un documentaire de la BBC en 2017, Diana, 7 Days William a salué la décision de sa grand-mère de protéger les garçons du public et de leur permettre de faire leur deuil en privé.

Le duc de Cambridge a déclaré : « Je pense que c’était une décision très difficile à prendre pour ma grand-mère.

“Elle se sentait très déchirée entre être la grand-mère de William et Harry et son rôle de reine.”

Harry a ajouté: “C’était un cas de” Comment pouvons-nous laisser les garçons pleurer en toute intimité mais, en même temps, quel est le bon moment pour eux de mettre leur chapeau de prince et d’accomplir leurs tâches? “”

William et Harry, qui avaient respectivement 15 et 12 ans à la mort de Diana, ont également révélé que le monarque cachait les journaux à Balmoral afin qu’ils ne soient pas au courant de l’intense couverture médiatique entourant la mort de leur mère.

La mort de la princesse a déclenché une vague de chagrin public sans précédent alors que ses funérailles ont été suivies par environ 2,5 milliards de personnes.

William et Harry se sont rappelés avoir visité l’église Crathie Kirk près de Balmoral peu de temps après le décès de Diana et avoir été accueillis avec des centaines d’hommages floraux et de notes déposés devant la porte du château à leur retour.

William a déclaré: «J’ai été très touché par cela, mais rien de tout cela n’a coulé.

« Tout ce qui m’importait, c’était que j’avais perdu ma mère et que je ne voulais pas être là où j’étais… Quand nous avons [would] sortir et faire des choses comme ça, afin de ne pas s’effondrer complètement et complètement, nous [had] pour mettre un peu de visage de jeu. “

« Vous devez être assez fort à ce sujet, sinon vous êtes un gâchis ambulant. »

Harry a ajouté : « Avec le recul, la dernière chose que je voulais faire était probablement de lire ce que les autres disaient à propos de ma mère.

« Oui, c’était incroyable, c’était incroyablement émouvant de savoir, mais à ce moment-là, je n’étais pas là.

“J’étais encore sous le choc.”