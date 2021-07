La reine chanteuse Adam Lambert lance une série de tutoriels de maquillage (vidéo)

REINE chanteur et ancien “Idole américaine” finaliste Adam Lambert a lancé une série de tutoriels de maquillage via son Youtube canal. Dans un message accompagnant la sortie de la vidéo initiale, Adam a écrit : « Tellement excité de partager avec vous le premier d’une série de tutoriels de maquillage sur lesquels j’ai travaillé ! En commençant par un look naturel que j’utilise souvent lorsque je quitte la maison.

« J’adorerais entendre vos commentaires, alors assurez-vous de prendre des photos de vous et de me taguer ! Gardez un œil sur mes réseaux sociaux pour les futurs tutoriels. »

Plus tôt cette année, Lambert, qui a été le premier homme ouvertement gay à avoir un album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200, a déclaré “Le spectacle de Kelly Clarkson” qu’il s’est maquillé pendant une grande partie de sa vie et qu’il se verrait bien créer sa propre entreprise de beauté. “J’adorerais, je pense que ce serait vraiment amusant”, a-t-il déclaré. « J’étais au théâtre, alors [makeup] faisait partie de la préparation du spectacle. J’ai juste adoré m’asseoir devant le miroir et transformer mon visage et couvrir toutes mes taches de rousseur à l’époque.”

Lambert, Roger Taylor et Brian May joué pour la première fois ensemble pendant “Idole américaine” en mai 2009 pour une restitution de “Nous sommes les champions”. Ils s’associent à nouveau en 2011 au MTV European Music Awards à Belfast, en Irlande pour une finale électrisante de huit minutes de “Le spectacle doit continuer”, “Nous allons vous bercer” et “Nous sommes les champions” et à l’été 2012, la chanteuse a donné une série de spectacles avec REINE à travers l’Europe ainsi que des dates en Russie, en Ukraine et en Pologne. Depuis, ils ont effectué un certain nombre de tournées et se sont produits dans certains des plus grands festivals du monde.

Mai décrite précédemment Lambert comme le seul chanteur que le groupe avait trouvé capable de remplir les chaussures de REINEle leader d’origine de Freddie Mercury, décédé en 1991 des complications du SIDA. “Adam est la première personne que nous avons rencontrée qui peut faire tout le REINE catalogue sans cligner des yeux”, a déclaré Mai. “Il est un don de Dieu.” Taylor a fait écho aux sentiments du guitariste, ajoutant: “[Adam‘s] incroyablement musical, et nous prenons certainement tout ce qu’il dit très au sérieux.”



