La reine “confuse” par la décision de Meghan et Harry de donner son nom à sa fille – “Comme étrange” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé hier soir qu’ils avaient accueilli une petite fille vendredi, pesant 7 livres et 11 onces. Le couple a décidé de donner au bébé le nom de deux membres de la famille royale, la reine et la défunte princesse de Galles, et a appelé la jeune Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Mais l’expert royal Ingrid Seward a déclaré que Sa Majesté serait probablement « confuse » par le choix du nom, après la récente condamnation de la famille royale par Meghan et Harry.

L’auteur royal a déclaré: “Comme il est charmant que Harry et Meghan aient décidé d’appeler leur fille Lilibet ou Lily en guise de compliment à la reine.

“Mais à quel point ils prétendent vouloir se retirer de la vie royale d’avoir choisi d’utiliser un surnom royal aussi intime pour leur fille.

“Il n’était affectueusement utilisé que par ses parents et son mari.

“Mais je suis certain qu’elle sera ravie et peut-être un peu confuse que le prince Harry ait décidé d’utiliser ce nom.”

Mme Ingrid a également demandé si la reine approuverait l’utilisation de son nom d’animal de compagnie, car elle n’était pas favorable aux surnoms informels auparavant.

Écrivant dans The Sun, elle a déclaré: “La reine a un mépris sain pour les surnoms.

“Quand la liaison de son fils, le prince Andrew, avec Koo Stark a fait la une de la presse, la seule chose qu’elle a dite est : ‘Pourquoi ne peuvent-ils pas tous être Katherine ?’.”

L’expert royal a également déclaré qu’il était inévitable qu’Harry veuille honorer sa défunte mère dans leur choix de nom, mais a demandé pourquoi le couple n’avait fait aucune mention de la famille de Meghan dans le choix du nom.

Elle a déclaré: “Bien sûr, Harry veut se souvenir de sa mère, donc le nom de Diana devait être là quelque part.

“Mais où est la filiation de Meghan dans tout ça ?”

Elizabeth a elle-même trouvé le surnom de Lilibet lorsqu’elle était jeune, alors qu’elle avait du mal à prononcer son vrai nom.

Le nom d’animal de compagnie est resté pendant une grande partie de sa vie avec son père, feu le roi George VI appelant affectueusement sa fille aînée par le surnom.

Le prince Philip a également repris le surnom et a souvent appelé sa femme Lilibet plutôt qu’Elizabeth.

L’équipe de relations publiques de Meghan et Harry a annoncé l’heureuse nouvelle de la naissance à 17 heures hier.

Leur attaché de presse a déclaré que l’enfant était né vendredi à 11 h 40 « sous les soins de confiance des médecins et du personnel de l’hôpital Santa Barbara Cottage de Santa Barbara, en Californie ».

Il a ajouté: “Elle pesait 7 livres et 11 onces. La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.”

Fournissant une brève explication du choix de ses noms, le communiqué indique également : “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa bien-aimée décédée. grand-mère, la princesse de Galles.”

Meghan et Harry ont également inclus un message personnel de remerciement dans la déclaration.

On pouvait y lire : “Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Des membres de la famille royale ont félicité le couple pour leur nouvelle arrivée, notamment la reine, le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge.