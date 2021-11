La reine continue pendant la « période la plus difficile » du règne – le travail la garde « jeune » | Royale | Nouvelles

La santé de Sa Majesté a préoccupé les fans royaux du monde entier, mais un expert estime que, bien que ce soit la « période la plus difficile de son règne », elle a trouvé du « confort » dans les tâches – même si elle est obligée de moins s’impliquer avec le public.

Katie Nicholl a déclaré à Vanity Fair que la reine « appréciait » toujours son rôle au service de la nation, ce qui la « gardait jeune ».

Elle a déclaré: « Dans les coulisses, en privé, cela a probablement été la période la plus difficile de son règne.

« Dans [Philip’s] absence, sa famille est extrêmement importante.

« Ils sont tout. »

Le week-end dernier était le premier anniversaire de mariage de la reine et du prince Philip, duc d’Édimbourg, depuis sa mort en avril à l’âge de 99 ans.

Le couple s’est marié à l’abbaye de Westminster le 20 novembre 1947.

La reine a dit un jour à propos de son défunt mari : « Il a tout simplement été ma force et mon séjour pendant toutes ces années. »

Malgré la période difficile qu’elle traverse, des sources proches du monarque ont déclaré au Mirror qu’elle se sentait bien – et prévoyait de se rendre à Sandringham House à Norfolk vers le vendredi 17 décembre.

Ils ont déclaré: « La reine a dit à tout le monde qu’elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et a très hâte de les accueillir pour Noël.

« Comme beaucoup d’autres familles, ce sera la première fois que Sa Majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus. »

Après l’absence de Sa Majesté au service du dimanche du Souvenir du cénotaphe – en raison d’une entorse au dos – les partisans royaux ont célébré la voir quitter le baptême sur la banquette arrière d’un Range Rover noir.

Il est survenu après près d’un mois de repos ordonné par les médecins après avoir passé une nuit à l’hôpital King Edward VII dans le centre de Londres.

Le monarque avait également tenu une audience avec le général Sir Nick Carter, chef d’état-major de la Défense, au château de Windsor, ce qui marquait son premier engagement officiel depuis ses problèmes de santé.

Avant cela, la dernière fois qu’elle avait été vue en public, c’était le 19 octobre, lorsqu’elle a organisé une réception pour le sommet mondial sur l’investissement à Windsor, avec des invités dont le cofondateur de Microsoft, Bill Gates.

Comme il s’agit du premier Noël de la reine sans Philip, on pense qu’elle serait particulièrement désireuse d’avoir ses proches.

Elle aurait invité Charles, prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ainsi que le prince William et Kate, duc et duchesse de Cambridge avec leurs trois jeunes enfants.

On s’attend à ce que le monarque fasse le trajet de Windsor à Sandringham en hélicoptère, ce qui prend environ 50 minutes.