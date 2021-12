La reine de cœur épate tout le monde

La saison 6 de The Masked Singer tire à sa fin. Avant la finale, les plus forts des chanteurs masqués restent. Les finales du groupe B auront lieu dans l’épisode de mercredi soir, avec Banana Split et Queen of Hearts faisant de leur mieux pour s’assurer une place dans la finale. Si vous voulez suivre toute l’action, PopCulture vous a couvert avec le blog en direct de ce soir de tous les événements ! (Les fans peuvent également consulter The Masked Singer via FuboTV, qui offre un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs afin qu’ils puissent regarder le concours de chant en direct.)

Le chanteur masqué a fait les choses un peu différemment pour la saison 6. Tout au long de la saison, les concurrents ont été divisés en deux groupes – A et B. Dans la finale, les gagnants des deux groupes s’affronteront dans le but de gagner le trophée du chanteur masqué. Le Taureau est sorti vainqueur du Groupe A. Mais qui les rejoindra en finale ?

À la fin de la nuit, Queen of Hearts ou Banana Split seront démasqués. Sans plus tarder, passons à l’action.

Queen of Hearts a dit qu’elle a toujours voulu un sentiment de communauté en grandissant. Elle l’a finalement trouvé dans des endroits « inattendus ». La chanteuse a déclaré qu’il y avait eu un moment dans sa vie où elle « vivait comme un animal » et que ses seules préoccupations étaient de se nourrir et de trouver un abri. Alors qu’elle expliquait sa trame de fond, une figure du diable sur un panneau d’arrêt est apparue aux côtés de la reine de cœur, qui a été transformée en dessin animé pour le segment. Elle s’est souvenue du moment où un homme l’a aidée en lui tendant un billet de 5 $, un acte de gentillesse qu’elle n’a jamais oublié.

Queen of Hearts a réalisé une autre performance sans faille, cette fois en chantant « Bird Set Free » de Sia. Sa performance émotionnelle a fait pleurer presque tout le public. Bien sûr, ce n’est pas la seule chose qu’elle a apportée sur scène. Son indice « Cannon » était un t-shirt avec le mot « lutte » dessus. Jeong et Thicke pensaient tous deux que cela pourrait être Christina Aguilera. D’un autre côté, Scherzinger a alors proposé qu’il pourrait s’agir de Jewel.

Banana Split a expliqué qu’il est « presque impossible » d’ignorer ce que les gens disent de vous. Ils ont dit, alors qu’une scène de drive-in apparaissait à l’écran, qu’il est assez difficile d’éviter d’entendre ce que les gens disent parce que ce sont des personnalités publiques. Quant à certaines de ces choses négatives qu’ils ont entendues, Banana a dit qu’il avait entendu dire qu’il était « obsédé par la célébrité » tandis que la crème glacée a entendu qu’elle n’était « pas très brillante, mais au moins je suis jolie ». Pendant qu’ils partageaient certains de ces mots blessants, la banane et la crème glacée se sont promenées. En se promenant dans une crème glacée, elle a rencontré un panneau indiquant « Brain Freeze ». Banana est tombé sur un stand de concession, qui comprenait une banane pourrie d’une valeur de 47 ¢. Banana Split est ensuite montée dans une voiture avec une plaque d’immatriculation indiquant Windy City.

Banana Split a présenté une autre belle performance, cette fois en interprétant « Singin’ in the Rain » d’Arthur Freed. La crème glacée a même réussi un petit solo de robinet pendant la performance, ce qui a définitivement impressionné le public. Pour l’indice « Cannon » supplémentaire de Banana Split, ils ont partagé un t-shirt avec le mot « jardin » dessus. À ce stade, Banana a déclaré à Nicole Scherzinger qu’il avait observé à quel point elle avait grandi au fil des ans. Cela l’a amenée à deviner qu’il était David Foster. Ken Jeong a ensuite ajouté que la glace devait être Katharine McPhee. Robin Thicke n’était pas convaincu, car il a dit qu’il croyait toujours que cela pourrait être Ryan Tedder et Leona Lewis. Jenny McCarthy s’en tient à sa supposition précédente de Jeff Goldblum et de sa femme, Emilie Livingston.

The Masked Singer sera diffusé mercredi à 20 h HE sur Fox. Pour rattraper son retard sur la saison 6, vous pouvez vous tourner vers Hulu. Tous les épisodes de The Masked Singer tombent sur Hulu le lendemain de leur diffusion. De plus, FuboTV vous permet de regarder le concours de chant en direct et propose même un essai gratuit aux nouveaux abonnés.

