La reine de l’âme du nord: Gloria Jones

Le documentaire oscarisé 20 Feet From Stardom a célébré les grandes chanteuses de fond de l’histoire du rock’n’roll et du R&B qui vivaient juste à l’extérieur des projecteurs. Malheureusement, le secteur du divertissement est axé sur les stars et la renommée acquise par ces femmes a été assez éphémère, intermittente et certainement pas à la mesure de leurs talents et de leurs contributions. Pour Gloria Jones, l’une des stars du film, non seulement elle était une chanteuse de fond méconnue, mais elle était aussi une artiste gospel et soul, un auteur-compositeur, un producteur et un acteur.

Le succès de Tainted Love

La plus grande revendication de gloire de Gloria Jones est venue par accident. Elle a enregistré la version originale de «Tainted Love» en tant que face B en 1964 et le morceau puissant a été instantanément oublié – s’il était connu du tout – pendant près d’une décennie.

Mais le disque est devenu une sensation underground et un incontournable de Âme du nord nuits dans les clubs britanniques au début des années 70. Son rythme effréné et son rythme implacable en ont fait une chanson parfaite pour la scène, qui se délectait de découvrir des joyaux perdus et inconnus enregistrés pendant les années 60 et au début des années 70 de la musique soul américaine.

En 1981, Jones a reçu un coup de pouce par procuration lorsque le groupe britannique de synth-pop Cellule douce couvert « Un amour entaché, » en le prenant au sommet des charts britanniques. Après avoir été publiée aux États-Unis un an plus tard, cette version a passé près d’un an dans les charts américains, culminant au n ° 8 et concentrant une nouvelle attention sur la version originale et Gloria Jones. Elle rejoindrait même Marc Almond de Soft Cell sur scène pour interpréter la chanson – mais cela ne s’est pas traduit par une célébrité durable.

Les débuts de l’Évangile

Gloria Jones est née Gloria Richetta Jones à Cincinnati, en 1945, et lorsque sa famille a déménagé à Los Angeles sept ans plus tard, la jeune Jones a commencé à apprendre à jouer du piano classique et à chanter de la musique gospel dans son église locale Church Of God In Christ.

Quand elle avait 14 ans, elle a aidé à former son premier groupe de chant gospel – sans aucun doute plaire à son père pasteur – et quel line-up cela s’est avéré être! Le groupe comprenait l’organiste Billy Preston; la future superstar du gospel Andraé Crouch et sa sœur jumelle Sandra Crouch; une paire de futurs artistes Motown, Sondra «Blinky» Williams et Frankie Kahrl; et Edna Wright, qui deviendra la chanteuse principale du trio soul des années 70 Honey Cone.

Le groupe s’appelait The Cogics (d’après The Church Of God In Christ) et enregistra un album, It’s A Blessing, sorti en 1964 sur la filiale de Vee-Jay Exodus Records, qui incluait le futur standard gospel «It Will Never Lose Its Power». »

L’arme secrète de Motown

Même avant cet album, Gloria Jones chantait des voix de fond dans des studios d’enregistrement autour de Los Angeles, y compris la branche West Coast de Motown, où elle a commencé à écrire, produire et arranger des chansons. Cela a conduit à un accord de production avec Ed Cobb, qui a écrit et produit les premiers singles de Jones pour le label Champion de Vee-Jay, à partir de la fin de 1964 avec « My Bad Boy’s Coming Home », qui présentait « Tainted Love » sur le revers. Un single de 1966 «Heartbeat Part 1» a obtenu de l’action dans les charts, atteignant la section Bubbling Under The Top 100 du Billboard Chart et gagnant quelques spots télévisés sur Where The Action Is de Dick Clark.

Le premier album solo de Jones, Come Go With Me, est sorti sur le label Capitol’s Uptown la même année. Sans succès à son nom, elle a commencé à tourner en tant que chanteuse de fond pour des actes majeurs comme Joe Cocker. À la fin des années 60, elle rejoint également la production LA de Hair, au cours de laquelle elle rencontre Marc Bolan de T.Rex, qui étaient au bord de la célébrité en tant que premiers avatars de glam rock. Les deux avaient une chimie instantanée.

Pendant tout ce temps, elle a continué à travailler à Motown, formant une équipe d’écriture et de production avec Pam Sawyer. Actes majeurs de la Motown – Jackson 5, David et Jimmy Ruffin, Eddie Kendricks et Commodores – a enregistré leurs compositions et le duo a écrit des tubes pour Quatre hauts (‘Juste sept chiffres’), Marvin Gaye et Diana Ross (‘Mon erreur’). Mais leur plus grand succès serait «If I Were Your Woman» pour Gladys Knight And The Pips, sur lequel ils ont collaboré avec Clay McMurray et ont reçu une nomination aux Grammy Awards en 1971.

Jones et Sawyer ont ensuite écrit et produit ce que le journaliste et historien de la Motown Adam White a appelé «l’une des performances les plus étonnantes jamais enregistrées par Marvin Gaye», un triomphe inédit, «Piece Of Clay». Enregistré en 1972, il est resté dans la boîte jusqu’en 1995, date à laquelle il a fait surface sur un coffret de Marvin Gaye, The Master. Il est récemment réapparu sur «l’album perdu», Tu es l’homme.

Qui sait comment la carrière d’écrivain et de producteur de Jones aurait pu s’épanouir si ce disque était sorti? Mais elle était déjà passée à d’autres projets, notamment l’enregistrement de son propre album pour Motown, l’aventureux Share My Love, sur lequel elle a écrit et co-écrit huit de ses neuf titres. Intégrant classique, rock, soul, reggae, flamenco et plus encore, la voix hard gospel de Jones a livré un tour de force.

Aller en solo

Au moment de la sortie de l’album en 1973, Gloria Jones décampa en Angleterre pour rejoindre Bolan (qu’elle appellerait son âme sœur) en tant que chanteuse et claviériste de fond avec T.Rex. Sans tourner pour soutenir Share My Love, le disque s’est effondré commercialement. Des années plus tard, le critique Rashod Ollison l’a qualifié de «coup de maître perdu de l’époque, une vitrine éblouissante pour un artiste passionné qui, sans aucun regret, a préféré l’amour à la célébrité».

Bolan a encouragé Jones à recommencer sa carrière solo, surtout après que «Tainted Love» ait commencé à remplir les dancefloors. Il a produit son fort album de 1976, Vixen, qui combinait des éléments soul et rock dans une autre sortie éclectique, y compris deux versions différentes de «Get It On» de T.Rex, une version terriblement lente de «Go Now» de Bessie Banks, la Motown- ish «Aimeriez-vous savoir» et une version mise à jour de «Tainted Love».

L’année suivante, Bolan est décédée dans un accident de voiture avec Jones au volant, la laissant avec leur fils. Elle revient en Californie pour enregistrer l’album Windstorm et le lui dédie. Après le coup de pouce qu’elle a reçu de la pochette «Tainted Love» de Soft Cell, elle a enregistré périodiquement, y compris un album de retrouvailles avec The Cogics en 1984.

Plus récemment, Gloria Jones a été impliquée dans la création et la construction de l’École de musique Marc Bolan en Sierra Leone, enseignant la musique aux jeunes de cette nation ouest-africaine. Mais son apparition dans 20 Feet From Stardom a finalement mis elle et ses cohortes de chanteurs d’arrière-plan sous les projecteurs, leur permettant de réfléchir à une époque où la célébrité semblait proche.

