Alice Braga s’est entretenue avec CinemaBlend et d’autres points de vente en l’honneur de la dernière saison de Queen of the South lors d’un récent événement de presse, et elle a présenté un aperçu du genre d’action qui attend les téléspectateurs alors que Teresa prend vraiment sa place en tant que reine de son monde dans La Nouvelle Orléans. Compte tenu de la difficulté avec laquelle elle a dû se battre pour arriver là où elle est, la place de Teresa au sommet va prendre une défense féroce (et probablement aussi une attaque), et Braga a partagé: