La reine de Miss Univers, Taliana Vargas, souffre de vitiligo

. L’ancienne première finaliste de Miss Univers 2008, Taliana Vargas, souffre de vitiligo

L’ancienne Miss Colomba Taliana Vargas, qui dans Miss Univers 2008 était sur le point de remporter le titre de la plus belle femme de la planète, finalement remportée par la Vénézuélienne Dayana Mendoza, souffre d’une maladie de peau appelée vitiligo.

L’ancienne reine de beauté, qui n’a aucun problème à parler ouvertement de son état, a montré ce week-end une photo dans laquelle elle montrait que le vitiligo dépigmentait davantage de parties de son corps.

L’ancienne Miss Colombie a également partagé d’autres photographies ces derniers jours, dans lesquelles elle montre comment le vitiligo, qui a commencé initialement dans ses mains, s’est propagé à d’autres parties de son corps, et maintenant elle a également dépigmenté ses coudes, et des parties de jambes et les genoux.

Taliana elle-même a partagé une image dans laquelle elle a mentionné qu’elle avait pris la photo “exprès” pour montrer les nouveaux spots qui sont apparus.

Dans un segment de Noticias Caracol sur 5 curiosités que les gens ne connaissaient pas sur l’ancienne reine de beauté, la Colombienne a fait référence à son état.

Dans le clip, que nous partageons avec vous ici, Taliana Vargas mentionne dans la réponse numéro 4 qu’elle souffre de vitiligo, et sans aucun problème, elle a montré la dépigmentation que la maladie a provoquée sur ses mains.

La belle ancienne participante de Miss Univers, devenue l’une des actrices les plus appréciées de la télévision colombienne, mariée et mère d’une petite fille et d’un garçon, a montré que le vitiligo ne lui faisait pas de mal.

« Pour ceux qui ne le savaient pas, c’est un manque de pigmentation de la peau, et beaucoup de gens ne le savent pas. J’ai la maladie de Michael Jackson, pour que les gens s’en souviennent, qui n’est pas vraiment une maladie, je ne la ressens pas comme une maladie. Les maladies sont des choses plus graves », a déclaré le vice-roi universel de 2008.

Selon MayoClinic, le vitiligo est une maladie caractérisée par la dépigmentation de la peau sous forme de plaques, c’est-à-dire de manière non uniforme.

« Les zones décolorées ont tendance à grossir avec le temps. La condition peut affecter la peau sur n’importe quelle partie du corps. Elle peut aussi affecter les cheveux et l’intérieur de la bouche », précise le site précité spécialisé en matière de santé.

« Normalement, la couleur des cheveux et de la peau est déterminée par la mélanine. Le vitiligo survient lorsque les cellules qui produisent la mélanine meurent ou cessent de fonctionner. Le vitiligo affecte les personnes de tous les types de peau, mais il peut être plus visible chez les personnes à la peau plus foncée. La condition n’est pas mortelle ou contagieuse », a ajouté le site Web.