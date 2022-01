Buckingham Palace a dévoilé le programme complet des événements marquant les 70 ans de règne de la reine. Les célébrations comprendront un concert, l’ouverture des domaines privés du monarque et un concours de pudding, lancé lundi.

Fortum & Masons lancera le Platinum Pudding Competition pour marquer l’occasion.

Les recettes seront jugées par un panel d’experts, dont Dame Mary Berry.

L’analyse des données de recherche Google a révélé que, suite à l’annonce, les recherches de « recette de pudding » ont bondi de 733%.

C’est huit fois le volume moyen au cours des premières heures seulement, selon les conclusions des experts en équipement de cuisine Maxima Kitchen Equipment.

Un porte-parole a déclaré que la montée en flèche « met immédiatement en évidence » l’intérêt du public pour les célébrations et l’inspiration pour la compétition.

Ils ont ajouté: « Ce concours est une façon engageante et délicieuse de célébrer le jubilé de platine de la reine bien-aimé en unissant la nation et, espérons-le, il inspirera une nouvelle génération de boulangers à s’impliquer également! »

On espère que la pâtisserie gagnante sera servie lors de fêtes de rue à travers le pays en l’honneur du jubilé de platine.

Le jury comprend Roger Pizey, chef pâtissier exécutif chez Fortnum & Mason, le boulanger de la télévision Liam Charles et le chef cuisinier Mark Flanagan LVO de Buckingham Palace, entre autres.

Si votre recette montre du potentiel, vous pourriez être invité à la ronde finale pour une « cuisson en direct » que les juges pourront goûter eux-mêmes.

Dame Mary Berry a déclaré qu’elle était « ravie » de faire partie du jury, travaillant aux côtés « d’une si merveilleuse équipe de juges ».

Les puddings seront classés en fonction d’un certain nombre de critères, notamment le goût et s’ils sont « parfaits pour les boulangers amateurs » et « dignes de la reine ».