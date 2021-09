La reine des courses de dragsters s’excuse pour l’offense ⋆ .

RuPaul’s Drag Race UK, la reine de la saison deux, A’Whora, a présenté de longues excuses à son concurrent de la saison deux et maintenant à la reine de la saison trois, Veronica Green, à propos d’une vidéo qui a circulé en ligne d’elle critiquant fortement Green d’une manière que de nombreux fans ont jugée inacceptable.

La vidéo a été prise lors d’une émission, où A’Whora et Tayce participaient à un jeu de Snog, Marry, Kill. A’Whora dit d’abord qu’elle embrasserait Asttina Mandella, épouserait Bimini Bon Boulash, puis tuerait Veronica. A’Whora a dit : « Je tuerais Veronica Mean. Pourquoi? Parce qu’elle est de la merde. Elle est agaçante et elle est un peu coquine dans les coulisses.

Avertissement: spoilers potentiels pour la saison trois de Drag Race UK ci-dessous

A’Whora continue ensuite à divulguer apparemment des informations sur l’endroit où Veronica Green se place dans la saison trois de Drag Race UK, qui n’a actuellement diffusé qu’un seul épisode. “De plus, elle se fait virer assez tôt dans la saison trois, alors pourquoi ne pas la baiser à nouveau.” La vidéo complète a été tweetée ci-dessous :

Si quelqu’un veut savoir qui @awhoraofficial embrasserait et tuerait, voici votre réponse – du thé absolu sur Veronica green 🐸☕️ #DragRaceUK #dragrace pic.twitter.com/53NwY4a5Yj – Imogen Henderson (@ImogenHenderson) 23 septembre 2021

Tayce a également répondu à la question, disant qu’elle embrasserait Bimini, épouserait Cherry Valentine et, encore une fois, tuerait Veronica Green – en disant “parce qu’elle est une scories arrogantes”.

Les bons gars Tayce a également dit exactement la même chose, donc si vous voulez détester awhora, vous devez aussi détester Tayce – imo si les deux ne l’aiment pas, quelque chose s’est clairement passé pic.twitter.com/f5pEojH8QH – Imogen Henderson (@ImogenHenderson) 26 septembre 2021

Sur Twitter, il y a eu beaucoup de réactions des fans à la vidéo, certains appelant à World Of Wonder (la société de production derrière RuPaul’s Drag Race et Drag Race UK) à prendre des mesures contre A’Whora pour le spoiler potentiel. L’un d’eux a écrit: “Peut-être qu’une leçon de gentillesse ne sera apprise que si World of Wonder intente une action en justice pour la fuite de ce spoiler. Ces mots inutiles là. Vous pouvez jeter de l’ombre sans recourir à des dénigrements verbaux. Un autre a déclaré « qu’elle est toujours la même fille méchante de la saison deux. Un léopard ne change jamais ses taches, je suppose.

Hier, A’Whora a tweeté ses longues excuses pour le contrecoup, affirmant qu’elle avait bu et qu’elle voulait dire que c’était plus léger qu’il n’y paraissait. « En parlant de la vidéo qui a fait surface lors d’une émission entre moi et Tayce il y a plusieurs mois, je veux m’excuser publiquement auprès de Veronica. Ma priorité avant cette déclaration après avoir vu la vidéo était de m’excuser auprès de Veronica de première main.

« Rien de ce que j’ai dit n’était censé être malveillant, blesser ou essayer de nuire à la personnalité de quelqu’un. J’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai dit et de la façon dont notre nature a été perçue. Je n’en suis pas fier. Dans cette situation, je m’étais saoulé avec les filles et j’étais enjoué dans ma section de questions-réponses, mais ce n’est toujours pas une excuse.

pic.twitter.com/27fVdH6n42 – A’WHORA (@awhoraofficial) 27 septembre 2021

A’Whora a continué avec ses excuses vidéo : « J’apprécie Veronica Green et je me dévalorise dans cette situation. C’est une bonne personne et ne mérite pas d’entendre ce genre de commentaires, même en plaisantant. J’aime Veronica, elle est une sœur pour moi et mes sœurs de saison et maintenant un plus grand ajout à son courant. Pour cela, je suis profondément désolé.

Veronica Green n’a pas encore répondu directement aux excuses d’A’Whora, mais a tweeté peu de temps après que les excuses aient été présentées pour remercier ses fans pour leur soutien. « L’amour que j’ai reçu ces derniers jours m’a vraiment touché. Je suis reconnaissant d’avoir autant d’amis, de fans et de followers et je tiens à remercier tout le monde pour leur gentillesse.

L’amour que j’ai reçu ces derniers jours m’a vraiment touché. Je suis reconnaissant d’avoir autant d’amis, de fans et de followers qui me soutiennent et je tiens à remercier tout le monde pour leur gentillesse. J’ai BEAUCOUP de choses passionnantes à venir, il est donc temps de se concentrer sur l’avenir. Je vous aime TOUS – Veronica Green (@veronicaqween) 27 septembre 2021

Image présentée avec l’aimable autorisation de la BBC.

Histoires recommandées par cet écrivain :

• Nous avons parlé à Anubis de Drag Race UK de sa sortie anticipée et s’il y a une “malédiction de Brighton”

• Ces 19 mèmes de la saison 3 de Drag Race UK prouvent pourquoi il devrait être diffusé toute l’année

• Nous avons parlé à toutes les nouvelles reines de Drag Race UK de ce à quoi nous pouvons nous attendre de la saison trois