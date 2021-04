La “ reine des reines ” se battra pour une cause

L’historique Mariana ‘Barby’ Juárez revient sur le champ de bataille vendredi prochain, le 21 mai, lorsqu’elle affrontera le toujours compliqué Kandy ‘La Rubia’ Sandoval à la López Mateos Arena de Tlalnepantla, dans l’État du Mexique; dans un événement avec une cause qui servira à soutenir les jeunes ayant des problèmes de toxicomanie.

Le duel, qui est une méga production de Promociones del Pueblo, une compagnie dirigée par Oswaldo Küchle; En association avec Silvia Boxing et Divided Decision, vous affronterez deux boxeurs bien connus pour leur dévouement et leur bravoure chaque fois qu’ils monteront sur le ring.

Juárez Trejo, avec un record de 54 victoires, dont 10 par KO et avec 31 combats pour le titre mondial sur son record de service; Elle a été championne du monde dans la division mouche, super mouche et poids coq, et assure qu’elle cherchera un quatrième titre mondial absolu.

Sandoval, inscrit 27 combats dans le professionnalisme, a déjà eu l’occasion de combattre au Japon et a mesuré des forces 10 fois avec des champions ou d’anciens champions du monde donc il a plein de tables pour affronter l’international ‘Barby’ Juárez.