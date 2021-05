La reine DEVRAIT dépouiller Meghan et Harry de leurs titres malgré l’avertissement – sondage | Royal | Nouvelles

L’expert royal Richard Eden a averti que si le monarque dépouillait Harry et Meghan de leurs titres, le couple “dînerait là-dessus pour le reste de leur vie”. L’éditeur du journal du samedi du Daily Mail a souligné que le couple aurait toujours les titres de prince et de princesse en raison du droit d’aînesse de Harry.

Il a dit que Meghan “pourrait en fait préférer” le titre de princesse.

Un sondage Express.co.uk – qui s’est déroulé de 10 heures à 19 heures aujourd’hui – a demandé: “La reine devrait-elle dépouiller le prince Harry et Meghan de titres malgré l’avertissement de ‘victime’?”

Sur 5748 votes, 96% (5479) des personnes ont déclaré que la reine Elizabeth II devrait retirer le couple de leurs titres malgré les avertissements.

Seulement quatre pour cent (199) ont déclaré que la reine ne devrait pas leur retirer leurs titres, tandis que 70 personnes ont déclaré ne pas savoir.

Répondant dans la section des commentaires, un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: “Si lui et sa femme ne sont pas intéressés à être royaux, pourquoi sont-ils si désireux de conserver leurs titres royaux?”

Une autre personne a déclaré: “Les titres et tous les autres rendez-vous auraient dû disparaître lorsqu’ils ont démissionné.”

Un troisième lecteur a ajouté: «Je leur enlèverais tout.

«Ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient plus être membres de la famille royale.

D’autres ont appelé à ce qu’Harry soit “rayé de la ligne de succession”.

Un autre lecteur d’Express.co.uk a ajouté: «Ils ne voulaient pas de publicité, mais regardez maintenant ce qu’ils ont causé.

“S’ils veulent une vie privée, arrêtez de courir vers la presse et les émissions de télévision.”

Quelqu’un d’autre a dit: «Retirez-leur les titres et donnez-leur ce qu’ils disent vouloir: l’obscurité.

“Ignorez-les et donnez-leur une paix totale, sans publication de nouvelles ou de photos.

“Laissez-les à leur communauté fermée dans la rangée de millionnaires.”

Alors que quelqu’un d’autre a simplement dit de «les retirer de leurs privilèges et de tous leurs titres».

M. Eden a déclaré à l’émission Palace Confidential de MailPlus: “Quand Harry et Meghan ont appris qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs titres de RHS, il leur a été clair en privé que les retirer des titres du duc et de la duchesse de Sussex était quelque chose qui pourrait être fait en l’avenir, en fonction de ce qu’ils ont fait.

«La reine ne veut pas avoir l’air vindicative ou mesquine, mais aussi, il y a un élément dont Harry et Meghan adorent être les victimes.

“Donc, s’ils étaient dépouillés de leurs titres, ils dîneraient là-dessus pour le reste de leur vie.

«Ils auraient toujours les titres de prince et de princesse.

«Meghan pourrait en fait préférer être la princesse Meghan.

«C’est le droit d’aînesse d’Harry, qui ne peut jamais lui être enlevé.

“Le palais voudra marcher très prudemment. Ce n’est pas quelque chose qu’ils feraient à la hâte.”