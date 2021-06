La reine “devrait être retirée du processus législatif” – appelle à abolir les pouvoirs “obsolètes” | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, est le chef de l’État et détient un certain nombre de pouvoirs constitutionnels par le biais de conventions royales historiques. Alors que l’assentiment de la reine est le processus par lequel le monarque approuve les projets de loi parlementaires avant qu’ils ne soient transformés en loi, le consentement de la reine est effectivement lorsque la reine accorde la « permission » au Parlement de débattre d’un projet de loi avant qu’il ne devienne loi.

Le prince Charles, 72 ans, détient également le droit d’exercer le consentement du prince. En février, une enquête du Guardian sur l’utilisation de ces conventions par la famille royale a montré que Charles avait exercé ses pouvoirs législatifs pour empêcher les locataires de son domaine du duché de Cornouailles de pouvoir acheter leur maison directement.

Dans son exposé, le Guardian a décrit le Consentement du Prince comme “une procédure secrète” et a laissé entendre que la famille royale exerçait son influence à l’insu du public britannique.

Express.co.uk s’est entretenu avec un expert constitutionnel sur le sujet délicat du consentement de la reine et sur la question de savoir s’il devrait ou non être aboli.

Selon l’universitaire Iain MacMarthanne, le problème ne réside pas dans l’utilisation de ces droits par la famille royale, mais dans la nature obsolète de l’institution elle-même qui, selon lui, a besoin d’une refonte radicale.

L’enquête en cours du Guardian sur le consentement de la reine est aveuglée par le « zèle républicain » et « passe à côté du vrai problème », a fait valoir M. MacMarthanne.

L’expert constitutionnel a déclaré à Express.co.uk: “Malgré l’intégrité de leur enquête sur les consentements de la reine et du prince, le Guardian permet à nouveau à leur zèle républicain de faire obstacle à la résolution du vrai problème, par conséquent le centre de leur colère est sur un symptôme.

“Leur enquête met également en évidence le manque d’une réelle appréciation et compréhension, qui est largement partagée, de ce qu’est vraiment l’institution de la monarchie, et quels peuvent être les pouvoirs et la position de tout titulaire du trône et de leur héritier, et pourquoi cela est ainsi.”

M. MacMarthanne a clairement indiqué que la reine et Charles avaient tout à fait le droit d’exercer leurs pouvoirs législatifs et n’avaient rien fait d’illégal en le faisant.

Cependant, il a affirmé que la monarchie britannique ferait bien de suivre les autres familles royales européennes et de s’extraire entièrement des processus législatifs du Royaume-Uni.

M. MacMarthanne a ajouté: “Notre constitution et la loi autorisent l’utilisation du consentement de la reine et du prince, et la manière dont cela doit être exercé est clairement définie et librement disponible.

“L’utilisation et l’exercice des consentements par la reine et le prince de Galles ne sont donc pas illégaux, quel que soit le degré de contestation de son utilisation ou de son résultat.

“Cependant, comme les nuances du roi ayant deux corps dépassent l’entendement de nos jours, notamment parce que nous sommes quelque peu passés de l’idée de la divinité des rois, puis faire les distinctions nécessaires pour voir le consentement pour ce qu’il est historiquement sera être perdu pour la plupart.”

M. Macmarthanne a affirmé que la monarchie dans son état actuel risquait d’être « vieille de plusieurs siècles et hors de propos ».

Il a déclaré: “C’est le problème inhérent à l’institution, que trop de vestiges, vieux de plusieurs siècles et non pertinents, restent existants.

“Les droits accordés aux duchés de Lancaster et de Cornouailles en sont d’excellents exemples, ainsi que l’idée que le monarque en personne est la loi.

« Que les consentements soient mal utilisés n’est guère la question, la question devrait être de savoir pourquoi ils continuent d’exister ; et la plus grande question, celle que The Guardian devrait poursuivre, est de savoir pourquoi notre constitution « moderne » n’a pas été soumise à un examen minutieux, revue, et révision dans les siècles, qui permet à ces coutumes féodales de subsister.”

M. MacMarthanne a affirmé que des conventions telles que le consentement devraient “être abolies en toute hâte” afin de rendre la monarchie plus moderne et transparente.

Il a déclaré: “Ces droits, avec d’autres, qui jettent le doute sur l’ouverture et la responsabilité de la monarchie doivent être abolis en toute hâte.”

L’expert a également expliqué que les appels à l’abolition de la monarchie ne doivent pas être confondus avec les appels à une mise à jour constitutionnelle.

Il a ajouté: “Le débat sur la question de savoir si nous devrions ou non être une république doit être considéré comme distinct de la nécessité de retirer le monarque du processus législatif.”

M. Macmarthanne a fait valoir que la monarchie britannique pourrait passer à un modèle purement cérémoniel comme certains de ses homologues européens.

Il a déclaré: “D’autres nations européennes, qui sont des monarchies, ont réussi à faire passer leur souverain d’être “politiquement” impliqué à être uniquement cérémoniel, et il n’y a par conséquent aucune raison pour laquelle la Grande-Bretagne ne peut pas emboîter le pas.

“Malheureusement, il n’existe aucun mécanisme permettant de débattre formellement de cela au Parlement, un autre vestige d’une époque révolue, et il est donc très peu probable qu’un changement se produise.

“Jusqu’à ce que cela se produise, les consentements, avec les autres reliques restantes, restent une insulte à ce qui devrait être une démocratie ouverte et responsable, exempte de toute ingérence de toute personne, qu’il s’agisse du monarque, de son héritier ou de tout représentant de celui-ci.”