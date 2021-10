La reine «devrait être utilisée avec parcimonie» – un expert intervient après que le monarque a été vu avec une canne | Royale | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a été aperçue en train d’utiliser une canne à deux reprises cette semaine. Un initié a clairement indiqué que cette décision avait été prise « pour le confort » plutôt que pour un problème médical.

Mais l’utilisation d’une canne légère par la souveraine ne devrait pas être une source d’inquiétude compte tenu de son âge, est-il suggéré.

L’expert royal Camilla Tominey estime que « toutes les mesures » devraient être prises pour rendre les engagements aussi confortables que possible pour la reine.

De plus, Mme Tominey a fait valoir que la reine devrait être « utilisée avec parcimonie », compte tenu de son importance.

Écrivant dans le bulletin royal hebdomadaire du Telegraph, Mme Tominey a déclaré: « Je comprends qu’il soit difficile, à un moment où les échelons supérieurs de la monarchie se sont épuisés en l’absence du duc et de la duchesse de Sussex et du prince Andrew, qu’il y ait suffisamment de membres de la famille royale pour faire le tour.

« D’où la nécessité pour la reine d’être au centre des grandes occasions comme cette importante célébration du siècle et d’autres pow-wow de haut niveau comme le G7 et le prochain sommet sur le changement climatique COP26.

« Cependant, puisqu’elle est sans aucun doute le joyau ultime de la couronne, la reine devrait sans doute être utilisée avec parcimonie.

« La qualité et non la quantité devrait continuer d’être au centre des préoccupations jusqu’au jour du 21 avril 2026, où la reine sera confrontée au dilemme de s’envoyer ou non un télégramme! »

La famille royale compte actuellement 11 membres de la famille royale travaillant à temps plein et capables de soutenir la reine et la couronne.

Sept d’entre eux ont plus de 70 ans, dont le prince Charles, la princesse Anne et le duc de Kent.

La reine a été vue pour la première fois avec une canne cette semaine, le 12 octobre, alors qu’elle assistait à un service d’action de grâce pour marquer le centenaire de la Royal British Legion, dont elle est la patronne.

Sortant de sa voiture sans aide, la princesse Anne lui a passé le bâton de marche alors qu’elle naviguait sur une chaussée pavée inégale à l’extérieur de l’abbaye de Westminster.

Le monarque a également choisi de prendre un itinéraire plus court jusqu’à son siège à l’intérieur de l’abbaye, au lieu d’arriver à son entrée principale.

Sa Majesté a été vue en train d’utiliser le bâton de marche une deuxième fois le 14 octobre, alors qu’elle assistait à l’ouverture du Parlement gallois, le Senedd.

Comme ce fut le cas à l’abbaye, elle est apparue de bonne humeur et dans une forme splendide tout en discutant avec des membres du parlement, le premier ministre gallois Mark Drakeford et des sympathisants.

Après s’être adressée au Senedd, elle a même été surprise en train de faire une remarque tranchante sur les dirigeants mondiaux qui « parlent mais ne font pas » en ce qui concerne la crise environnementale.

Lors d’une conversation avec la duchesse de Cornouailles et Elin Jones, présidente du Senedd, le monarque a déclaré: « Extraordinaire, n’est-ce pas? J’ai entendu parler de Cop.

« Je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.

« Nous ne connaissons que les personnes qui ne viennent pas.

« C’est vraiment irritant quand ils parlent mais ils ne le font pas. »

La reine a joui d’une bonne santé au fil des décennies.

La dernière fois qu’elle a été vue en train de marcher avec un bâton, c’était en 2003 lorsqu’elle a été photographiée en train de quitter l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer le cartilage déchiré de son genou droit.

Une décennie plus tard, elle a eu une visite de précaution à l’hôpital après avoir ressenti des « symptômes de gastro-entérite », comme l’avait déclaré Buckingham Palace à l’époque.

Et, en 2018, il a été révélé que le monarque avait subi avec succès une opération de la cataracte.