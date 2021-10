Avez-vous déjà souhaité pouvoir fêter Halloween tous les jours ?

Michelle Carlbert l’a fait, et elle a en fait réalisé son rêve d’enfance avec des costumes élaborés ou des vêtements à thème, un décor effrayant, de la musique et plus encore.

Carlbert, 50 ans, a commencé à collectionner des objets de collection d’Halloween à l’âge de 14 ans, et elle a continué son passe-temps pendant plus de trois décennies, selon South West News Service.

« J’aime Halloween parce que cela me rend heureux et parce que cela me rappelle tous les moments merveilleux que j’ai passés à célébrer Halloween quand j’étais enfant », a déclaré Carlbert à Fox News. « C’est comme ça que mon amour pour Halloween a commencé, mais c’est devenu bien plus que ces premiers souvenirs pour moi. Au fil des ans, j’ai créé des moments encore plus amusants et incroyables autour des vacances. »

Michelle Carlbert, 50 ans, s’habille pour Halloween chaque année. Les autres jours, elle aime porter des vêtements sur le thème d’Halloween, que ce soit avec des t-shirts graphiques ou des bandeaux avec des citrouilles ou des fantômes. (Michelle Carlbert/SWNS)

Carlbert célèbre les vacances effrayantes toute l’année avec ses décorations d’Halloween et son contenu multimédia préférés.

Des citrouilles festives, des toiles d’araignées illuminées et des arbres de Noël sur le thème d’Halloween au visionnage ou à l’écoute de films et de bandes originales d’Halloween classiques, comme « The Nightmare Before Christmas », « Hocus Pocus » et « Friday the 13th », Carlbert ne peut tout simplement pas en avoir assez.

Des membres de la famille et des amis de Carlbert l’auraient surnommée la « Reine d’Halloween », un surnom qu’elle a pleinement adopté avec son blog Queen of Halloween 355, sa page Facebook et Instagram.

Sur ses plateformes, Carlbert partage des mises à jour de la vie en plus des photos d’inspiration d’Halloween qui vont de la décoration intérieure, des recettes et des activités, qui sont toutes appréciées par ses 17 900 abonnés et plus.

« Ma chose préférée à propos d’Halloween est difficile à dire, il y a tellement de choses que j’aime à ce sujet », a déclaré Carlbert à Fox News. « J’apprécie le fait que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez avoir peur et effrayer les autres, vous pouvez le faire. Si vous voulez être mignon et gentil, vous pouvez le faire. Halloween n’a pas de contraintes , permettant à une personne de s’habiller et d’être qui elle aime et de décorer comme elle l’aime. »

Carlbert a récemment déménagé à Kansas City, Missouri, de Miami, sa ville natale. Bien qu’elle n’ait pas connu les quatre saisons pendant son séjour dans le sud de la Floride, l’automne a toujours occupé une place particulière dans le cœur de Carlbert, comme en témoignent les feuilles de couleur rouille avec lesquelles elle aime décorer sa maison.

« C’est la première fois que je vis dans un endroit où le temps est automnal », a déclaré Carlbert.

Carlbert envisage d’explorer sa nouvelle ville maintenant qu’elle a presque fini d’écrire un livre sur Halloween, qui, selon elle, devrait être publié au cours de la dernière semaine d’octobre. Le livre explique comment tout le monde peut célébrer Halloween tous les jours.

« Mes plans sont de commencer à explorer ce que ma nouvelle ville natale de Kansas City a à offrir en matière de célébrations d’Halloween. Je vais essayer de visiter un champ de citrouilles et probablement des parcs effrayants », a déclaré Carlbert. « En ce qui concerne la nuit d’Halloween, je sortirai peut-être pour voir ce que font les quartiers locaux car je suis actuellement dans un appartement et je n’aurai probablement pas de tour de passe-passe. Une fois que j’aurai à nouveau une maison, je retourne à la décoration et distribue des bonbons le soir d’Halloween, ce que j’adore faire. »