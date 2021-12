La reine du maillot de bain, le prouve en vidéo

Lyna Pérez : La reine du maillot de bain, le montre en vidéo | INSTAGRAM

Parmi les mannequins américains, il y en a une qui est la préférée de nombreux latinos, Lyna Pérez, une belle blond qui est toujours prête à développer ses réseaux sociaux avec le contenu le plus séduisant qu’elle puisse produire.

Cette fois, nous aborderons un vidéo promotionnel mais très coquette, dans laquelle la belle jeune femme était chargée de promouvoir une nouvelle fois cette boisson avec laquelle elle collabore, à l’aide d’un Maillot de bain et prouver pourquoi ils l’appellent la reine de la maillots de bain.

Dans la vidéo on peut l’apprécier vêtue de cette belle tenue blanche avec laquelle elle faisait bouger ses charmes de la manière la plus coquette devant la caméra afin que les internautes puissent profiter de chaque instant du jeu. agrafe.

L’Influenceur a montré que tout le temps investi dans le Gym Il a eu ses fruits, une silhouette enviable et bien sûr aussi une attitude gagnante et cocooning avec laquelle il a réussi à garder son public heureux.

La pièce de divertissement a un grand nombre de reproductions, plus de 160 000 et dans les commentaires, nous pouvons voir la grande admiration que le public Internet a pour elle et pour ses grands efforts pour partager les résultats qu’elle a après des années d’expérience.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO FLIRTY DE LYNA



Lyna Pérez a certains des meilleurs contenus affectueux sur les réseaux sociaux.

Dans ses stories Instagram, elle a également partagé qu’elle était avec un de ses amis en profitant pour la faire connaître et que les utilisateurs qui ne l’ont pas localisée peuvent se renseigner sur son existence et peut-être lui donner leur « suivi ».

Actuellement, Lyna Pérez compte déjà plus de 8 millions de followers, un record qu’elle vient de battre et qui la maintient plus que motivée pour continuer sa carrière, ce qui lui a permis de se donner la vie qu’elle aime et mérite tant.

Chez Show News, nous continuerons à partager avec vous le meilleur du modèle américain, qui s’est avéré être le meilleur dans ce qu’elle fait et ce qui est un talent qui lui vient naturellement, un grand créateur de contenu.