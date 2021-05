La reine du sud aura une troisième saison avec Kate del Castillo – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Kate del Castillo reviendra avec une troisième saison de La Reina del Sur sur Telemundo. Le réseau hispanique vient de confirmer qu’il travaille déjà sur le troisième volet de cette saga créée par Arturo Pérez Reverte.

La Super Series de Telemundo, de renommée mondiale, revient avec sa troisième saison très attendue. Quatre ans se sont écoulés depuis que les autorités américaines ont condamné Teresa Mendoza pour les meurtres de trois agents antidrogue.

Vivant derrière les barreaux dans une prison à sécurité maximale et privée de sa liberté, Teresa est à nouveau séparée de sa fille bien-aimée, Sofía. Après avoir conçu un plan d’évasion très sophistiqué, les vieux amis de Teresa, Oleg et Jonathan, la traînent hardiment hors de prison au Mexique où elle rencontre le président Epifanio Vargas.

Dans un monde motivé par des alliances et des accords secrets, Teresa accepte de se lancer dans sa mission la plus dangereuse à ce jour, celle qui la mènera à travers l’Amérique latine dans l’espoir fervent de pouvoir dire au revoir à sa vie de fugitive et enfin de retrouver Sofia.

Une autre super série que Telemundo a confirmée pour sa nouvelle saison est “Malverde: El Santo Patron”. Le drame de la première période de Telemundo Global Studios est une nouvelle série d’action puissante qui raconte l’histoire de Jesús Juárez, un jeune homme de Sinaloa, au Mexique, qui devient une figure légendaire, presque une icône religieuse vénérée par beaucoup.

Situé en 1870 et inspiré par des événements de la vie réelle, Malverde raconte l’histoire de Jésus depuis son enfance troublée d’orphelin jusqu’à l’avènement de la Révolution mexicaine, où il a vécu les tourments de la guerre, du danger et de l’amour tout en accumulant du pouvoir. Inattendu. Avec le temps, Jésus devient une figure héroïque à la Robin des Bois, admirée par les femmes de tous horizons. Cependant, Jésus continue d’être hanté par ses sentiments inattendus pour sa chérie d’enfance, Elizabeth.

