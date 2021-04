La reine Elizabeth a endossé le rôle «peu glamour» de la Seconde Guerre mondiale contre la volonté du roi George | Royal | Nouvelles

Pendant la guerre, la future monarque voulait faire sa part dans la lutte de la Grande-Bretagne contre l’Allemagne nazie. Mais le roi George VI a refusé de laisser la princesse s’enrôler dans l’armée britannique.

À l’époque, des rapports du magazine LIFE indiquaient qu’Elizabeth voulait servir la façon dont les autres Britanniques de son âge étaient faits.

Le rapport, la qualifiant de «Betts», déclare: «[The] King a statué après de longues délibérations avec ses conseillers que sa formation de princesse l’emportait sur les problèmes croissants de main-d’œuvre de la nation et que «Betts» ne devait rejoindre aucun des auxiliaires féminins, ni travailler dans une usine.

«Mais Betts avait d’autres idées.

«Il n’était pas surprenant que peu de temps après, le palais ait annoncé sans détour que le roi« avait été heureux d’accorder une commission honoraire en tant que deuxième subalterne de l’ATS à Son Altesse Royale la princesse Elizabeth ».

Finalement, la future reine fut autorisée à servir dans l’armée en 1945, à l’âge de 19 ans.

La Reine a commencé à servir dans le Service des Territoires Auxiliaires des Femmes en février 1945 et est passée par «Second Subaltern Elizabeth Windsor».

Le rôle d’Elizabeth dans l’effort de guerre lui a permis de travailler comme mécanicienne et comme chauffeur de camion militaire.

En 1947, un article du magazine Collier’s décrivait les débuts d’Elizabeth dans l’armée et disait qu’elle était fière de son rôle.

Il disait: « L’une de ses plus grandes joies était de mettre de la saleté sous ses ongles et des taches de graisse dans ses mains, et de montrer ces signes de travail à ses amis. »

Elizabeth servant de mécanicienne dans l’effort militaire a fait la une des journaux en Grande-Bretagne en temps de guerre, la future reine attirant énormément d’attention pour son rôle.

Kenneth Rendell, directeur du Musée international de la Seconde Guerre mondiale à Natick, Mass, a déclaré: «Pour moi, c’est un exemple vraiment intéressant du rôle des femmes dans la guerre.

«Les femmes voulaient faire partie de ce qui se passait. Ils faisaient partie de ce qui se passait.

«Cela correspond à la déclaration de la mère d’Elizabeth, la reine Elizabeth, selon laquelle lorsque le palais de Buckingham a été bombardé, elle a senti qu’elle pouvait regarder les East Enders dans les yeux.

L’année dernière, la reine a déclaré que les troupes de la Seconde Guerre mondiale «admireraient» le Royaume-Uni tel qu’il est aujourd’hui tout en se souvenant du 75e anniversaire de la fin du conflit.

Elle a déclaré dans un discours télévisé: «Quand je regarde notre pays aujourd’hui et que je vois ce que nous sommes prêts à faire pour nous protéger et nous soutenir les uns les autres, je dis avec fierté que nous sommes toujours une nation que ces courageux soldats, marins et aviateurs reconnaissent. et admirez.

Sa Majesté a également reconnu que la Journée de la Victoire en Europe (VE) «peut sembler difficile car nous ne pouvons pas marquer cet anniversaire spécial» en raison des restrictions relatives aux coronavirus.