La reine Elizabeth «a hâte que les choses reviennent à la normale» à Balmoral .

L’une des histoires maintenant oubliées de la dernière année de vie du prince Philip était le fait que la reine avait fait voyager Philip avec elle à Balmoral à l’été 2020 et qu’il détestait chaque minute sanglante. Philip avait déjà été transféré de Wood Farm sur le domaine de Sandringham au château de Windsor et il détestait cela. Puis Liz a forcé tout le monde à aller en Écosse. Le HMS Bubble était aux prises avec la pandémie, à tel point que Philip a obligé tout le monde à quitter Balmoral plus tôt et il a refusé de retourner à Windsor. Liz et Philip ont donc passé une bonne partie de leurs « vacances d’été » à Wood Farm. C’était affreux la façon dont ils traînaient autour d’un homme de 99 ans qui voulait juste qu’on les laisse seul. Quoi qu’il en soit, maintenant que Liz est veuve, elle est plus heureuse que jamais. Elle organise des événements et sort avec des chevaux, et maintenant qu’elle vole en solo en Écosse, elle veut vraiment se lâcher et s’amuser :

La reine a « hâte que les choses reviennent à la normale » lors de sa pause annuelle à Balmoral et espère organiser un barbecue pour la famille royale au château, a déclaré une source. La monarque, 95 ans, est actuellement à ses premières vacances d’été au château en Écosse sans son mari, le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans. On pense que Balmoral et la terre qui l’entoure sont l’endroit où le monarque et son défunt mari étaient les plus heureux. Une source a maintenant révélé que la reine voulait “continuer” son voyage, déclarant au Sun: “Les barbecues en famille sont de retour à l’ordre du jour même sans Philip pour la première fois.” Cela survient quelques jours après qu’il a été révélé que Fergie avait été invitée à rester à la retraite écossaise de la reine cet été. “Sarah Ferguson arrive”, a déclaré une source à Richard Eden. « Elle sera ici avec Andrew. On dit que la reine apprécie la loyauté dont Sarah a fait preuve envers la famille royale depuis son divorce en 1996 et a été impressionnée par la relation étroite qu’elle a entretenue avec Andrew, 61 ans. Le couple partage même une maison, le Royal Lodge à Windsor. On ne sait pas si Fergie et Andrew seront rejoints par leurs filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Il est entendu que la royale s’est rendue dans sa maison écossaise «hors saison» en mai pour pleurer en privé son mari bien-aimé. La reine restera probablement sur le domaine de 50 000 acres jusqu’au début octobre et sera rejointe par des membres de la famille tout au long de son séjour.

[From The Daily Mail]

Ce que Liz aime plus que les visites familiales, c’est de passer du temps avec ses Écossais et ses amis préférés dans son domaine. Quand elle et Philip sont allés en Écosse l’année dernière, elle s’est apparemment plainte que tout était si ennuyeux parce que personne ne venait la voir et que tout le monde se distanciait socialement. Elle va faire danser les Écossais pour elle cette fois-ci. C’est ce que Philip aurait voulu.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid.