La reine Elizabeth accueille le nouveau Lord Chamberlain après la mort de Philip | Royal | Nouvelles

Lors du deuxième engagement en personne de Sa Majesté depuis la mort du duc d’Édimbourg, elle a rencontré le baron Parker pour lui souhaiter la bienvenue dans son nouveau rôle. Philip, 99 ans, est décédé le 9 avril. Ses funérailles ont lieu samedi.

Selon la circulaire de la Cour, la reine a organisé une cérémonie au château de Windsor pour son nouveau Lord Chamberlain.

Le baron Parker supervisera les funérailles de Philip dans le cadre de son rôle de plus haut fonctionnaire de la maison royale.

La circulaire de la Cour a montré que la réunion était la deuxième comparution en personne de la reine, malgré une période de deuil officielle de deux semaines.

Il a déclaré: «Le Lord Parker de Minsmere a eu une audience de la reine aujourd’hui, s’est embrassé les mains lors de sa nomination en tant que Lord Chamberlain et a reçu de Sa Majesté la baguette et l’insigne d’office et l’insigne de chancelier de l’Ordre royal de Victoria, lorsque la reine lui a donné l’insigne de chevalier grand-croix de l’ordre royal de Victoria. “

Le premier engagement de la reine a eu lieu mardi, où le comte Peel «a remis sa baguette et son insigne d’office en tant que Lord Chamberlain et l’insigne de chancelier de l’Ordre royal de Victoria et a pris congé après avoir renoncé à sa nomination en tant que Lord Chamberlain».

Andrew Parker, le baron Parker de Minsmere, a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 1er avril.

Cela faisait suite à la retraite de William Peel, 3e comte Peel, après plus de 14 ans au poste le 31 mars.

Le comte Peel avait supervisé les arrangements pour les funérailles du duc, connu sous le nom d’Opération Forth Bridge, avant de confier la responsabilité à son successeur un peu plus d’une semaine avant la mort pacifique de Philip au château de Windsor.

Le baron Parker a été directeur général du MI5 d’avril 2013 à l’année dernière et a accueilli une visite de la reine à l’agence de renseignement.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que Philip aurait été plus enchanteur que Sa Majesté poursuit ses engagements royaux.

Il a déclaré: «Ceci est un exemple de sa résilience remarquable et de son dévouement au devoir pour lequel elle est à juste titre célèbre.

“Le prince Philip, qui n’a jamais été amoureux de l’agitation associée aux funérailles, serait sans aucun doute ravi.”

Le 9 avril, le palais de Buckingham a annoncé la «profonde tristesse» de Sa Majesté pour la mort de Philip.

Il a déclaré dans un communiqué: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé.

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

