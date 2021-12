La reine Elizabeth « aime repérer les erreurs historiques » dans son émission télévisée préférée, selon l’auteur royal | Royale | Des nouvelles

Downton Abbey a été diffusé chaque semaine au Royaume-Uni pendant sept ans et comptait Sa Majesté, 95 ans, parmi ses fidèles fans. Brian Hoey, l’auteur de At Home With The Queen, a révélé que l’émission télévisée historique était apparue lors d’une conversation en 2015 avec un ouvrier du palais de Buckingham.

M. Hoey a déclaré au Daily Telegraph: «Nous parlions de Trooping the Color et de la façon dont la reine remarque toujours si quelque chose ne va pas, comme un jeune officier qu’elle a aperçu portant ses médailles dans le mauvais ordre il n’y a pas si longtemps.

« Apparemment, elle est exactement la même quand elle regarde la télévision.

«Elle adore regarder Downton Abbey et signaler des erreurs, en partie parce qu’elle connaît le château de Highclere, où il est filmé.

« Elle avait l’habitude d’y séjourner en tant qu’invitée de la famille Carnarvon.

«Elle est la même quand elle regarde n’importe quoi à la télévision.

« Dans une émission qu’elle regardait, la reine a remarqué qu’un officier britannique portait des médailles de la mauvaise époque.

« Cela se passait pendant la Première Guerre mondiale, mais les médailles qu’il portait ne sont arrivées que pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Le drame historique acclamé s’est terminé en 2015 après six saisons et a piqué la curiosité de plusieurs autres membres de la famille royale.

L’actrice Vanessa Kirby a également été informée par un membre de la famille royale que la reine aimait regarder The Crown, l’émission Netflix basée sur sa propre vie.

S’exprimant sur The Graham Norton Show en 2018, Mme Kirby a expliqué: « Un de mes amis était à une fête où il ne connaissait personne, alors il s’est approché d’un groupe qui discutait de l’émission.

« L’une des femmes a dit : ‘Ma grand-mère aime ça.’

« Il s’avère que c’était l’une des princesses – la petite-fille de la reine.

« C’est une source assez fiable, donc je suis sûr qu’elle est fan ! »