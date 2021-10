La reine Elizabeth annule une autre comparution après son hospitalisation

La reine Elizabeth II n’assistera pas à la prochaine conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse. Le monarque devait comparaître lors d’une réception le 1er novembre avec d’autres dirigeants mondiaux, dont le président Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson, bien qu’elle ait annulé sa participation à la suite d’un avis médical pour se reposer, a confirmé mardi le palais de Buckingham. Il s’agit de la deuxième annulation de ce type ces derniers jours pour le monarque, dont la santé fait l’objet de spéculations depuis des semaines.

Dans un communiqué, le Palais a confirmé que « Sa Majesté a décidé à regret de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la soirée de réception de la COP26 le lundi 1er novembre », selon la BBC. Le communiqué ajoute que la reine, qui a été entendue plus tôt ce mois-ci déclarer que le manque d’action pour lutter contre la crise climatique était « irritant », est « déçue de ne pas assister à la réception ». Le palais a déclaré que bien que la reine n’assistera pas en personne, comme cela avait été prévu, elle « délivrera une adresse aux délégués réunis via un message vidéo enregistré ». Selon la BBC, la monarque de 95 ans espère que la conférence COP26 aboutira à une action significative sur le changement climatique et « espère que son absence ne sera pas utilisée par d’autres comme une raison de ne pas y assister. CBS News note que le prince Charles et le prince William et Kate Middleton devraient toujours assister au sommet sur le climat de Glasgow.

L’annonce intervient après que la reine a accepté « à contrecœur » mercredi dernier les conseils de ses médecins d’annuler une visite de deux jours en Irlande du Nord, où elle devait marquer le centenaire de la partition et de la fondation de l’Irlande du Nord. Le palais a déclaré à l’époque que Sa Majesté resterait plutôt chez elle pour se reposer. Quelques heures plus tard, il a été annoncé que la monarque avait passé mercredi soir à l’hôpital King Edward VII de Londres pour des « enquêtes préliminaires », bien que plus de détails concernant son séjour à l’hôpital, sa première nuitée en huit ans, n’aient pas été fournis. Le communiqué indique que la reine est restée de « bonne humeur » après son retour chez elle jeudi après-midi au château de Windosr, où elle a commencé à entreprendre des tâches légères.

Mardi, la reine a participé à deux audiences virtuelles depuis son domicile, saluant les ambassadeurs sud-coréen et suisse. Les comptes sociaux officiels de la famille royale ont partagé des images de ces réunions. Un compte rendu officiel du journal de la reine montrait au moins 16 événements officiels en octobre. On ne sait pas si d’autres engagements seront annulés. La santé de la reine est en cause depuis début octobre, lorsqu’elle a été aperçue en train d’utiliser une canne en public, ce qu’elle avait été vue pour la dernière fois en 2003.