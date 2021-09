La reine Elizabeth créditée pour avoir créé une nouvelle race de chien – Dorgis | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, a possédé plus de 30 corgis tout au long de sa vie. Le monarque britannique le plus ancien est tombé amoureux de la créature galloise après avoir été présentée à l’animal de compagnie de son père, Dooki.

Au moment où Elizabeth a atteint son 18e anniversaire, elle a reçu son propre corgi de Pembroke appelé Susan.

Et tandis que Susan est devenue un atout important dans la famille royale, voyageant même avec la reine et le prince Philip lors de leur lune de miel en 1947, la princesse de l’époque allait bientôt créer une nouvelle race de chien.

La nouvelle race de chien, connue sous le nom de dorgi, provient du croisement du corgis gallois bien-aimé de Sa Majesté avec un teckel.

Les rapports affirment que la première fois que cela s’est produit, c’est lorsqu’un des corgis d’Elizabeth a été laissé seul avec le teckel de sa sœur la princesse Margaret, Pipkin.

JUST IN: Un expert affirme que Kate Middleton et Sophie Wessex s’amusent et ont une amitié «plutôt coquine»

Elizabeth est connue depuis longtemps pour aimer ses amis à quatre pattes.

La reine qui aime les chiens est même une patronne du Dogs Trust.