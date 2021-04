La reine Elizabeth en deuil pendant 8 jours après la mort de son mari

Dans un communiqué officiel publié vendredi, le palais a déclaré: “Pendant la pandémie de coronavirus, et à la lumière des conseils gouvernementaux actuels et des directives de distanciation sociale, Sa Majesté la Reine envisage de modifier les arrangements cérémoniels et funéraires pour Son Altesse Royale. Détails du duc d’Édimbourg sera confirmée en temps voulu.

<< En gardant à l'esprit la sécurité et le bien-être du public et conformément aux directives du gouvernement, les membres du public sont priés de ne pas se rassembler en foule. Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances sont priés de le faire de la manière la plus sûre possible, et ne pas se rencontrer aux résidences royales ».