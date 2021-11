La reine Elizabeth « entre dans une nouvelle phase » de son règne alors que les inquiétudes concernant sa santé continuent de croître. La monarque britannique, qui célébrera son jubilé de platine en 2022, marquant ses 70 ans sur le trône, a été contrainte de sauter un certain nombre d’engagements royaux le mois dernier en raison de son état de santé, ce qui a entraîné une brève hospitalisation d’une nuit. Depuis lors, elle a reçu l’ordre du médecin de se reposer, ce qui a entraîné un calendrier d’événements plus limité, quelque chose qui pourrait ne pas disparaître de sitôt.

La cause de préoccupation la plus récente est survenue dimanche, lorsqu’une entorse au dos a empêché la reine d’assister au service du dimanche du Souvenir au cénotaphe. À sa place, son fils, le prince Charles, a déposé une couronne au mémorial du cénotaphe au nom de la reine. Selon l’auteur royal Penny Junor, on s’attend à ce que d’autres membres de la famille royale interviennent pour remplacer la reine lors d’engagements en personne alors que la reine prend du recul. Junor a déclaré au Mirror que si les observateurs royaux sont « tellement habitués à la voir dehors et à avoir l’air plus jeune qu’elle ne l’est … il arrive un moment dans la vie de tout le monde où ils doivent admettre qu’ils vieillissent et qu’ils ne peuvent pas le faire les choses qu’ils veulent peut-être faire. » Joe Little, directeur de la rédaction du magazine Majesty, a semblé d’accord, notant que « en termes d’engagements officiels avant la fin de l’année, je ne pense pas que nous la verrons sortir et faire quoi que ce soit officiellement, même si elle se remet de la entorse au dos. »

« Il y a des moments où sa mère avait le même âge et les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Mais la reine mère a persévéré et il n’y a aucune raison de penser que la reine ne le fera pas, mais c’est un revers », a déclaré Little. « De toute évidence, il y a des problèmes de mobilité. Venir de Windsor avec une entorse au dos et devoir rester debout pendant 15 à 20 minutes au cénotaphe n’est pas utile pour quelqu’un de 95 ans. »

Cela ne signifie pas que les fans royaux doivent s’attendre à ce que Sa Majesté se retire complètement des projecteurs. Junor a plutôt suggéré qu’il semble probable que les fans puissent s’attendre à « la voir plus en vidéo et probablement moins d’elle en chair et en os », ce qu’elle a fait en octobre lorsqu’elle a accueilli les nouveaux ambassadeurs de Corée du Sud et de Suisse en Grande-Bretagne via un public. Avec son âge, Junor a déclaré « qu’ils devraient la garder au chaud et au chaud à la maison et ne pas s’exposer à la possibilité d’infections ». Il semble également probable que les fans royaux peuvent toujours s’attendre à ce que la reine participe à ses célébrations annuelles de Noël, qui impliquent des membres de la famille royale qui se réunissent à Sandringham pour le dîner.