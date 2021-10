La reine Elizabeth hospitalisée en raison de problèmes de santé croissants

La reine Elizabeth II a été transportée à l’hôpital mercredi pour des « enquêtes préliminaires » avant d’être libérée jeudi, a confirmé le palais de Buckingham. Ce séjour à l’hôpital fait suite à l’annulation de son voyage en Irlande du Nord plus tôt dans la semaine en raison des inquiétudes de ses médecins. « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour quelques investigations préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué rapporté par The Sun.

Le monarque de 95 ans devait entamer mercredi une visite de deux jours en Irlande du Nord. Selon CNN, la reine et le Premier ministre britannique Boris Johnson devaient assister jeudi à un service religieux dans la ville d’Armagh pour marquer le centenaire de la partition et de la fondation de l’Irlande du Nord. Pour le moment, on ne sait toujours pas pourquoi elle a reçu des conseils médicaux pour se reposer à la place, bien qu’une source proche du palais ait confirmé que ce n’était « pas lié à Covid ». La reine, ainsi que son défunt mari, le prince Philip, ont reçu leurs vaccins COVID il y a plusieurs mois.

Le voyage annulé intervient au milieu de certaines inquiétudes concernant la santé du monarque après avoir été vue en train d’utiliser une canne en public pour la première fois depuis 2003. L’apparition a eu lieu lundi alors que la reine visitait l’abbaye de Westminster à Londres pour assister au centenaire de la Royal British Legion. Des sources ont déclaré qu’elle avait utilisé la canne pour son « confort » et a refusé de fournir d’autres informations.

Bien que cette apparence ait suscité quelques inquiétudes, la reine a prouvé qu’elle ne montrait aucun signe de ralentissement à long terme, bien que ses médecins lui aient conseillé de supprimer l’alcool de son alimentation. Mardi, elle a accueilli des chefs d’entreprise, des entrepreneurs technologiques et des politiciens à la suite du sommet sur l’investissement du gouvernement. Quelques heures avant cela, la reine a tenu deux réunions par liaison vidéo avec l’ambassadeur du Japon, Hajime Hayashi, et l’ambassadeur de l’UE, João de Almeida. Elle a aussi récemment assisté aux courses d’Ascot. On ne sait pas si elle annulera tous les futurs événements prévus sur les recommandations des médecins, la reine devant assister aux événements entourant la prochaine conférence sur la crise climatique COP26 plus tard ce mois-ci.

Après être devenue reine en 1952 à l’âge de 25 ans, la reine est le monarque ayant régné le plus longtemps au monde. Elle célébrera son jubilé de platine en 2022, marquant ses 70 ans sur le trône. Selon certaines informations, elle a récemment refusé la tentative d’un magazine de lui décerner le titre de « Vieille de l’année », affirmant qu’elle se sentait trop jeune de cœur.