La famille royale a le « droit de revendiquer la propriété de tout cygne tuberculé non marqué nageant en eaux libres », selon son site Internet. Mais Sa Majesté a une équipe dédiée de personnes qui effectuent la tâche dans une section particulière de la Tamise.

Dans le groupe de travail de la reine, le Swan Marker dirige son équipage de Swan Uppers lors d’un voyage annuel.

Le site Web de la famille royale détaille le processus de « Swan Upping », qui s’est transformé en « un élément important de la conservation de la faune ».

Il dit : « Une flottille de canots à rames traditionnels de la Tamise, pilotés par Swan Uppers en chemises d’aviron écarlates et dirigée par le Queen’s Swan Marker, coiffé d’un chapeau avec une plume de cygne blanche, remonte régulièrement la Tamise.

“‘Tous debout!’ ils pleurent lorsqu’une famille de cygnes et de cygnes est repérée, et les Swan Uppers positionnent soigneusement leurs bateaux autour des cygnes, les soulèvent de l’eau et vérifient leur santé.

“Le voyage emblématique de cinq jours en amont du Swan Marker est une cérémonie annuelle depuis des centaines d’années, et aujourd’hui, il a deux objectifs clairs : la conservation et l’éducation.”

En 2009, Sa Majesté en tant que « Seigneur des cygnes » a assisté à la cérémonie du « Swan Upping » pour la première fois de son règne, marquant également la première fois qu’un monarque assistait personnellement à la cérémonie depuis des siècles.

L’année dernière a marqué la première annulation complète en raison des mesures de distanciation sociale contre les coronavirus.

Sa Majesté possède également des baleines, des esturgeons et des dauphins, selon la législation de 1324.

Il se lit comme suit : « Le roi fera prendre … des baleines et des esturgeons en mer ou ailleurs dans le royaume. »

En utilisant la définition, la revendication du monarque s’étend également aux marsouins et aux dauphins – et si un “poisson royal” est capturé à moins de trois milles d’une côte britannique ou se lave à terre, techniquement, la famille royale pourrait le revendiquer.

