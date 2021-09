Sur le site Web de Royal Household, un nouveau poste est annoncé avec The Firm pour un Demi Chef de Partie (Pâtisserie). Alors que le candidat retenu travaillerait principalement au palais de Buckingham à Londres, il doit également être heureux de cuisiner dans d’autres résidences royales, comme Balmoral et le palais de Holyrood.

La description de poste appelle « un chef pâtissier ambitieux et qualifié » à réaliser « des menus diversifiés pour un large éventail d’événements ».

Il dit ensuite: «Comme vous vous en doutez, les normes et l’attention aux détails sont exceptionnellement élevées ici, et chaque jour est chargé, vous devrez donc être un chef pâtissier ambitieux et qualifié avec au moins un an ou deux d’expérience.

« Vous avez peut-être déjà une expérience dans une cuisine cinq étoiles ou dans un environnement similaire, mais c’est votre capacité et votre enthousiasme à livrer efficacement dans tous les aspects de la cuisine de pâtisserie que nous recherchons.

« Vous êtes à votre meilleur en travaillant en équipe et grâce à vos solides compétences en communication et à votre capacité d’adaptation, vous apprécierez de travailler aux côtés de vos collègues.

« Plus important encore, vous avez une passion évidente pour la nourriture, en particulier la pâtisserie, et serez impatient d’acquérir de nouvelles compétences. »

Le chef aurait également l’offre d’hébergement – “pour laquelle il y a un ajustement salarial” – et tous les repas fournis.

Un ensemble d’avantages « complets » était également proposé, comprenant 33 jours de vacances, un régime de retraite à cotisations patronales de 15 % et des repas de garde.

La formation et le développement ont été encouragés et vous auriez accès à une gamme d’installations récréatives.

La date limite de dépôt des candidatures est le 10 octobre.

Aucun salaire n’est mentionné mais le package est dit “compétitif”.

LIRE LA SUITE: Le faux pas «éblouissant» de Meghan Markle à New York

D’anciens assistants royaux ont expliqué à quel point le processus de candidature est rigoureux pour travailler pour The Firm.

Grant Harrold, majordome du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouailles, de 2004 à 2011, a déclaré au magazine Town & Country que travailler pour le palais avait toujours été son plus grand objectif de carrière.

Il a vu le poste de majordome royal annoncé par une agence à Londres et a postulé, et a ajouté: “Cela m’a finalement amené à rencontrer le prince de Galles lors d’un entretien après un long processus de trois mois ou plus.

“Je me souviens avoir été nerveux quand j’ai rencontré le prince de Galles, et il a réussi à me calmer pendant que nous prenions le thé de l’après-midi et que nous nous parlions simplement.

“J’ai dû faire quelque chose de bien ce jour-là car j’étais en position très peu de temps après.”

A NE PAS MANQUER

Le célèbre chef Gordon Ramsey a également partagé qu’il avait déjà cuisiné pour la princesse Diana.

Dans la série “Gordon Ramsay: Uncharted” du National Geographic, il a déclaré: “Elle était de loin l’un des membres les plus aimables de la famille royale que j’aie jamais rencontrés.”

M. Ramsey a ajouté: «Pas d’airs et de grâces, sécurité à l’extérieur, elle avait le menu du déjeuner et n’est pas allée à la carte.

“Je pense que c’était une terrine de poireaux pressés et son plat principal était le bar.”