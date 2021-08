La reine Elizabeth II “a placé la monarchie en premier” au milieu des retombées de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry : expert sur la réaction américaine aux « incohérences »

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale l’année dernière, une décision qui a choqué le monde. Le couple a déménagé en Californie et n’est plus en mesure d’utiliser ses titres d’altesse royale.

Maintenant, l’expert royal Matthew Dennison a déclaré que la reine était restée aux côtés de la monarchie en ce qui concerne Harry et Meghan.

Dans son nouveau livre, The Queen, M. Dennison a écrit qu’elle était “blessée et déçue” lorsqu’elle a décidé de cesser d’autoriser les Sussex à utiliser les titres de HRH.

Il a déclaré: “La déclaration officielle d’Elizabeth exprimait une finalité affectueuse: ‘C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permet de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible’.

« C’était une tentative de réaffirmer le contrôle dans l’intérêt de la limitation des dommages, et un début décisif mais sombre pour une nouvelle décennie.

« Elizabeth n’avait jamais été une femme sentimentale ; elle avait agi de la seule manière qu’elle comprenait.

Selon la déclaration explosive qu’ils ont publiée en janvier de l’année dernière, le duc et la duchesse voulaient partager leur vie entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, conserver leurs titres et parrainages complets et continuer à servir la Couronne tout en poursuivant des projets à but lucratif pour devenir indépendants. de la subvention souveraine.

Cependant, leurs plans ont été anéantis à la suite de réunions entre les membres de la famille royale et Meghan et Harry ont finalement démissionné en renonçant à utiliser leurs styles de RHS, à mener des engagements royaux et à conserver leurs associations royales et militaires.

Mais M. Dennison a ajouté que la reine protégeait la monarchie en supprimant leurs titres de RHS car il ne s’agissait pas d’un “appel à temps partiel”.

L’auteur a ajouté: “Comme tout au long d’une vie au cours de laquelle elle avait toujours honoré la conviction de son père que” la plus haute des distinctions est le service des autres “, elle avait placé la monarchie en premier, sauvegardant sa mission de service et de devoir qui ne pourrait jamais, elle était certain, être un appel à temps partiel.

Au cours des derniers mois, Meghan et Harry ont continué à utiliser leurs titres royaux de duc et de duchesse à plusieurs reprises.

Plus récemment, Meghan a fait ses débuts en tant qu’auteur de livres pour enfants avec la nouvelle The Bench.

Sur la couverture du livre, son nom incluait son titre de duchesse – suscitant des accusations parmi les critiques selon lesquelles elle tentait d’exploiter son lien royal.

Meghan et Harry ont également été accusés d’avoir « tiré profit » de la marque royale en revenant sur leurs relations avec les membres de la Firme et du Palace lors d’une série d’apparitions publiques.

En février, le prince Harry est apparu dans un épisode spécial du Late Late Show avec James Corden au cours duquel il a parlé de l’adaptation à la vie en Californie, s’est ouvert sur Archie et a mentionné sa forte relation avec la reine.

Il a également parlé pour la première fois de sa décision de démissionner en tant que royal senior, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de démissionner mais qu’il avait plutôt l’intention de se retirer de ses fonctions royales.

Quelques semaines plus tard, Harry et Meghan se sont assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle le duc de Sussex a parlé de la relation tendue avec son frère William et son père Charles.

Le couple a également lancé des accusations dommageables de négligence et de racisme contre le Palais et a parlé de se sentir piégé dans son système.

Le prince Harry a également mentionné la princesse Diana, affirmant qu’il avait “certainement senti sa présence tout au long” de sa sortie du cabinet.

Il a ajouté: “Et, vous savez, pour moi, je suis vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à vous parler avec ma femme à mes côtés.

“Parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que cela a dû être pour elle de traverser ce processus toute seule il y a toutes ces années, parce que cela a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous nous sommes rencontrés.”

Deux mois plus tard, le duc est apparu dans un épisode du podcast Armchair Expert pour parler de son approche de la santé mentale.

Mais il a également évoqué sa période dans l’armée et comment, dans la vingtaine, il avait d’abord rejeté son poste royal après avoir vu “dans les coulisses”.