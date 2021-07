La reine Elizabeth II a séjourné dans des chambres de Windsor «à proximité» de la princesse Margaret après le divorce | Royale | Nouvelles

in

La sœur cadette de Sa Majesté a épousé le photographe de la société Anthony Armstrong-Jones en mai 1960, dans ce qui semblait être un mariage de conte de fées à l’époque. Leur mariage a d’abord semblé être un mariage paradisiaque, avec un ami disant à l’écrivain Anne de Courcy “qu’ils pouvaient à peine se tenir la main.” Mais des conflits de personnalité et des relations extra-conjugales ont rapidement mis à rude épreuve le mariage qui a finalement conduit à leur divorce en juillet 1978.

La reine n’a pas tardé à jeter une cape de protection autour de sa sœur alors qu’elle traversait le douloureux processus de séparation de son mari.

Paul Burrell, un ancien majordome royal, a déclaré à Closer Weekly : « Lorsque le mariage de Margaret a pris fin, la reine l’a embrassée.

“Margaret passait les week-ends au château de Windsor dans des chambres proches de la reine, qu’elle avait spécialement décorées pour elle.

“La reine a toujours protégé sa sœur et je pense qu’elle aurait parfois souhaité avoir un esprit plus libre.”

Lord Snowdon a poussé à la séparation de son épouse royale, après que des photographies la montrent en vacances avec son amant Roddy Llewellyn, de 17 ans son cadet.

L’auteur royal Andrew Morton a affirmé dans une interview à Fox News que la princesse Margaret avait été profondément troublée par l’échec de son mariage et avait “désespérément” voulu que cela fonctionne.

Elle a dit un jour : “Quand il y a deux sœurs et que l’une est la reine qui doit être la source de tout honneur et de tout ce qui est bon, l’autre doit être le centre de la malice la plus créative, la méchante sœur.”

M. Morton a déclaré dans un article pour Page Six que la reine et Margaret étaient liées par un “lien primordial” fort.

Au cœur de leur relation se trouvait le profond sentiment de loyauté de Margaret envers sa sœur.