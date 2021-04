La reine Elizabeth II a un cocktail «habituel» préféré après le déjeuner de Pâques, partage le chef | Royal | Nouvelles

Le chef a également partagé à quoi ressemblera le repas typique de Pâques pour Sa Majesté. Parler à OK! Magazine, Darren McGrady a expliqué ce que le prince Philip, 99 ans, âgé de 94 ans, mange derrière les portes closes du château de Windsor.

Dans l’interview de 2020, M. McGrady a partagé les habitudes de consommation de la reine après son repas rôti du dimanche.

«La reine s’abstenait généralement [from drinking too much at lunch] et gardez ses habituels Gin et Dubonnet jusqu’au soir », a déclaré M. McGrady.

Il a ajouté qu’en raison des restrictions de verrouillage, il n’était pas nécessaire de leur service alimentaire habituel de Pâques.

« Je ne pense pas que la grande cuisine sera ouverte cette année car ce n’est pas nécessaire », a déclaré M. McGrady.

«Il y aura un minimum de personnel en service, donc ils utiliseront la petite cuisine.»

M. McGrady a continué à expliquer comment, même si les deux dineront probablement seuls, il est toujours nécessaire de respecter certaines formalités.

Il a déclaré: «Bien que ce ne soit quasiment que les deux mangeant ensemble, ils n’auront pas de dîner télévisé sur des plateaux pour genoux. Ils seront toujours servis à table comme toujours. «

L’ancien chef royal a également expliqué exactement ce que mange la famille royale pendant les vacances de printemps.

«Pour le déjeuner, elle aurait son vin allemand préféré, appelé Gewurztraminer.

«C’est assez léger et doux.

« Le prince Philip ne boit pas vraiment de vin – il préfère une bouteille de bière. »

On ne sait actuellement pas si la reine apparaîtra en public à Pâques en raison de la menace persistante de la pandémie de coronavirus.