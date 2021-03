La reine Elizabeth II annule la célébration d’anniversaire au milieu d’une pandémie

La sécurité d’abord. Reine Elizabeth II ne marquera pas son prochain 95e anniversaire avec le traditionnel défilé Trooping the Color pour la deuxième année consécutive au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le palais de Buckingham a confirmé le vendredi 19 mars que l’événement annuel avait été annulé. «Après consultation avec le gouvernement et d’autres parties concernées, il a été convenu que la parade officielle de la reine, également connue sous le nom de Trooping the Colour, n’aura pas lieu cette année sous sa forme traditionnelle dans le centre de Londres», indique le communiqué. «Des options pour une autre parade, dans le quadrilatère du château de Windsor, sont à l’étude.»

Alors que l’anniversaire de la reine tombe le 21 avril, la célébration a toujours lieu le deuxième week-end de juin. Le service annuel de jarretière, qui a généralement lieu à la chapelle St George après le défilé, n’aura pas non plus lieu.

L’année dernière, la monarque a été forcée de modifier ses projets d’anniversaire alors que les ordonnances de rester à la maison étaient appliquées au début de la crise du COVID-19. Au lieu de sa fanfare habituelle, Sa Majesté a été honorée d’une «petite et brève cérémonie au château de Windsor» en juin 2020.

Deux mois avant que le palais de Buckingham n’annonce le changement d’horaire de la reine, Le Sunday Times rapporté que Prince Harry et Meghan Markle devaient retourner au Royaume-Uni pour Trooping the Color pour la première fois depuis leur dernier engagement en tant que membres de la famille royale en mars 2020. Le couple, qui s’est marié en mai 2018, a initialement quitté ses fonctions de direction en janvier 2020. Ils ont déménagé à Californie avec leur fils, Archie, maintenant 22 mois, deux mois plus tard.

En février, le palais a révélé qu’Harry, 36 ans, et le Costume ancien, 39 ans, «ne reviendra pas en tant que membres actifs de la famille royale.» Quelques jours plus tôt, le duo avait annoncé que Meghan était enceinte de leur deuxième enfant après avoir fait une fausse couche l’été dernier.

Lorsque la nouvelle a éclaté de la sortie permanente du couple de leurs responsabilités royales, a déclaré une source Nous hebdomadaire que «la reine espérait qu’ils reviendraient», mais avait accepté la décision de son plus jeune petit-fils.

Le drame s’est poursuivi pour la famille royale plus tôt ce mois-ci lorsque Harry et Meghan se sont assis pour une interview révélatrice sur CBS, leur première depuis leur installation aux États-Unis l’année dernière. Au cours de l’explosif révélateur, l’ancien pilote militaire et sa femme ont tout détaillé, des conséquences néfastes de la vie royale sur leur santé mentale aux «préoccupations» d’un parent anonyme au sujet de la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Selon une source, la reine «est constamment en réunion de crise» depuis que les affirmations des Sussex ont fait la une des journaux.

«La reine a toujours eu un faible pour Harry et veillait sur lui, alors [she] est incroyablement blessé et choqué qu’il en soit arrivé là », a ajouté l’initié. «Elle essaie de comprendre et de voir les choses du point de vue de Harry, mais les allégations que lui et Meghan ont faites sont difficiles à digérer pour elle. L’interview a fait des ravages dans la famille royale.

